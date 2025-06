Sylvie Meis: So schlimm war es für sie, als Sohn Damián ausgezogen ist

Schon vor einigen Jahren ist Sohnemann Damián bei Sylvie Meis ausgezogen. Sie erinnert sich und erzählt, wie hart dieser Beginn eines neuen Lebensabschnitts für sie war.

Irgendwann werden die Kleinen groß und werden flügge, das gehört eben zum Leben. Für Sylvie Meis (47) war diese Erfahrung aber nicht einfach, wie sie . Wohl gerade deswegen war sie auch vom kürzlichen Urlaub auf den Balearen mit ihrem Sohn Damián, der mittlerweile 19 Jahre alt ist, so begeistert.

Damián van der Vaart zog bereits vor mehreren Jahren zu seinem Vater, dem ehemaligen Fußballprofi Rafael van der Vaart (42), um seine eigene Fußballkarriere voranzutreiben. Derzeit spielt er für den Klub Ajax Amsterdam und lebt daher auch in der Hauptstadt der Niederlande. "Ich habe die Zeit mit ihm auf Ibiza so genossen", erzählt Meis jetzt im Rahmen eines Events in Berlin dem Sender. "Zum Glück facetimen wir fast jeden Tag, aber trotzdem: Urlaub zu machen mit seinem Kind ist das Schönste ever."

Auszug von Sylvie Meis' Sohn war ganz schlimm

Die Liebe zu ihrem Sohn scheint unendlich. "Er ist mein Alles", schwärmt die Moderatorin, die auch als Model bekannt ist. Ähnliche Worte wählte sie . Zu gemeinsamen Bildern aus dem Urlaub schrieb Meis etwa: "Ibiza-Urlaub mit meinem Ein und Alles." Dazu gab es auch ein Herz-Emoji von der stolzen Mutter.

Schlimm sei es gewesen, als der Sohnemann zu seinem Papa zog, erzählt sie dem Sender jetzt. "Es ist wirklich intensiv für eine Mama, zu realisieren, dass der Alltag nicht mehr zurückkommt." Sylvie Meis sei "sehr emotional" und daher habe sie mehrere Wochen lang immer "ein bisschen geweint", wenn sie am alten Zimmer ihres Sohnes vorbeilief.

Sylvie Meis und ihr Ex-Mann Rafael van der Vaart waren von 2005 bis 2013 verheiratet, sind also schon über zehn Jahre kein Paar mehr. Doch da ist auch noch ein ganz anderer Mann in ihrem Leben, ihr Freund Patrick. Der begleitete die Moderatorin zu dem Event in Berlin, blieb aber lieber fernab des roten Teppichs im Hintergrund. Viel berichtete Meis bei der Veranstaltung zwar offenbar nicht über ihre Beziehung, aber strahlend versicherte sie: "Ich bin sehr, sehr glücklich."