Sylvie Meis rechnet mit öffentlichem Leben ab: "Ohne meinen eigenen Willen"

Bei "Love Island VIP" wird auch 2026 nach der großen Liebe gesucht – und Sylvie Meis ist erneut als Moderatorin am Start. Wie schwierig es sein kann, als Promi zu daten, und welche Vorurteile sie ganz klar ablehnt? In der Abendzeitung gewährt Sylvie Meis ehrliche Einblicke.

Sylvie Meis (48) steht mit ihrer siebten "Love Island"-Staffel in den Startlöchern. Seit 2021 führt sie durch das Dating-Format und übernimmt 2026 bereits zum dritten Mal die VIP-Variante. Darin suchen mehr oder minder bekannte Reality-Darsteller nach ihrem Herzensmenschen. Im Gespräch mit der Abendzeitung erklärt Sylvie Meis, was ihr an dem Format so gut gefällt – und spricht auch offen über eigene Dating-Erfahrungen.

Sylvie Meis stellt klar: "Ich habe keine Vorurteile"

Am 23. September startet die neue Staffel von "Love Island VIP" bei RTLZWEI. Für Sylvie Meis ist das Format noch immer ein echtes Herzensprojekt: "Andere Dating-Shows haben inzwischen eine gewisse 'Verruchtheit' bekommen, das hat 'Love Island' aber nicht. Hier geht es ums Verlieben, echte Singles und Glamour", erklärt sie der Abendzeitung. "Ab und zu ist es auch mal spicy, keine Frage, aber es ist in erster Linie Familienunterhaltung und das gefällt mir sehr gut. Deswegen bin ich immer noch dabei."

Mit Kandidaten wie Jannik Kontalis (der bereits mit Bill Kaulitz anbandelte) und Dschungelcamperin Eva Benetatou hat RTLZWEI 2026 einen besonders skandalträchtigen Cast zusammengestellt. Ob Sylvie Meis bei manchen Teilnehmern voreingenommen war? "Ich gehe eigentlich immer ohne Vorurteile rein", stellt sie klar. "Und das ist mir auch wichtig, weil ich so oft erlebt habe, dass Leute Vorurteile gegenüber mir hatten. Das fand ich immer ungerecht."

Eva Benetatou bringt in der Reality-Bubble eine gewisse Vorgeschichte mit. Kein Grund für Sylvie Meis, bei "Love Island VIP" voreilige Schlüsse zu ziehen. © imago/STAR-MEDIA

Sylvie Meis findet, dass jeder einen frischen Start verdient hat – immerhin bringe auch sie eine Vergangenheit mit: "Nur weil ich zweimal verheiratet war, ein paar Boyfriends hatte und ein paar Mal verlobt war", schmunzelt sie in der Abendzeitung. "Okay, aber ich bin ja auch fast 50. Und leider hatte ich ein Leben, von dem viel in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, meistens ohne meinen eigenen Willen." Bei "Love Island VIP" gilt daher für sie: "Für mich ist jeder gleich. Klar kann ich mal den einen oder anderen Spruch bringen, denn Fakten sind Fakten. Aber ich habe keine Vorurteile."

Sylvie Meis blickt in der Abendzeitung auf vergangene Beziehungen zurück. Weil sie weiß, wie lästig Vorurteile sein können, lehnt sie diese vollkommen ab. © imago/APressInternational

Dating als Promi: Sylvie Meis findet es "manchmal ganz schwierig"

2026 hat sich RTLZWEI eine Neuerung einfallen lassen: Obwohl es sich um eine VIP-Staffel handelt, werden auch bislang unbekannte Gesichter in die "Love Island"-Villa einziehen. "Das kann gut gehen, das kann schiefgehen – wie jede andere Beziehung auch", findet Sylvie Meis. "Es gibt natürlich sehr viele Vorteile, als Promi eine Beziehung mit jemandem zu führen, der versteht, wie diese Welt funktioniert."

Gerade für Realitystars könnte "Love Island VIP" die ideale Dating-Plattform darstellen: "Es ist manchmal ganz schwierig, als Realitystar jemanden zu treffen, der dieses Leben und dieses Tempo versteht. Die sind nur am Hustlen, von einer Show zur anderen, Red Carpet hier, Event da, Instagram und so weiter", erklärt Sylvie Meis. In der "Love Island"-Villa treffen die VIPs auf Gleichgesinnte, die diesen verrückten Lebensstil nachvollziehen können.

Sylvie Meis weiß, wie kompliziert es sein kann, als Promi zu daten. Hier sieht man sie mit dem Unternehmer Patrick Gruhn, mit dem sie bis Oktober 2025 liiert war. © imago/FutureImage

Vor allem aber ist Sylvie Meis überzeugt davon, dass auch die "Normalos" in der Show wissen, worauf sie sich einlassen: "Sie sind vielleicht noch nicht komplett von der Reality-Welt übernommen worden, doch es gibt eine große Akzeptanz dafür, sonst wären sie als Normalos ja gar nicht bei 'Love Island VIP' dabei. Und das kann natürlich eine gute Kombination sein. Vielleicht ist das sogar die perfekte Dynamik, um sich verlieben zu können."

Sylvie Meis über größte "Red Flag": Damit macht sich ein Mann unattraktiv

In der Abendzeitung kommt Sylvie Meis auch auf "Red Flags" und "Green Flags" zu sprechen – Begriffe, die in der Welt des Reality-TV inzwischen fest zum Vokabular gehören. Welche Warnsignale machen die Moderatorin beim Dating hellhörig? "Love Bombing und dann Ghosting", erklärt sie, ohne zu zögern. "Warum lieben wir Bad Boys? Weil Bad Boys intensiv sind. Intensive Menschen love-bomben gerne, aber intensive Menschen, die Love Bombing machen, sind auch schnell wieder weg."

Sie rät daher: "Wenn jemand zu schnell von null auf hundert geht, kann man davon ausgehen, dass er das öfter macht." Natürlich hat die 48-Jährige auch ihre liebste "Green Flag" parat: "Wenn ich bemerke, dass jemand etwas sagt und dann auch so handelt. Du kannst das schon an kleinen Sachen bemerken. Er sagt, dass er dir schreibt – und dann schreibt er auch. Oder er verspricht: 'In zwei Tagen rufe ich dich an.' Und dann macht er es auch. Einfach Versprechen einhalten – das finde ich eine mega 'Green Flag'."

Tipps gegen Liebeskummer: So tröstet sich Sylvie Meis bei Herzschmerz

Abschließend verrät Sylvie Meis in der Abendzeitung auch ihren besten Tipp gegen Liebeskummer: "Mit jemand anderem flirten", ist sich die 48-Jährige sicher. "Ich bin kein Liebeskummer-Mensch, der dann alleine zu Hause sitzt und traurig ist." Statt Trübsal zu blasen, ist bei Sylvie Meis also Lebensfreude angesagt: "Ich will dann eher mit meinen Girls ausgehen und Spaß haben."