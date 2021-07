Sylvie Meis kam schon mit 31 Jahren in die Wechseljahre

Sylvie Meis war gerade mal 31 Jahre alt, als sie in die Wechseljahre kam. Das verriet die Moderatorin jetzt in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte".

"Ich kam mit 31 in die Wechseljahre", verrät Sylvie Meis (43) in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte". "Wegen meiner Krebsmedikamente, die ich seit meiner Brustkrebserkrankung 2009 nehmen muss, kam ich bereits vor zwölf Jahren in die Wechseljahre", führt die Niederländerin aus.

"Die Hitzeflashs, die Frauen meines Alters erst noch erleben habe ich schon hinter mir. Ich kann nicht mehr schwanger werden und habe diese Endgültigkeit respektiert", so Meis weiter. Bei der Moderatorin wurde im Juni 2009 Brustkrebs diagnostiziert. Der Tumor wurde operativ entfernt, anschließend unterzog sie sich einer unterstützenden Chemotherapie. Heute gilt sie als krebsfrei.

Mit ihrem Ex-Mann Rafael van der Vaart (38) hat die Niederländerin den gemeinsamen Sohn Damián (15). Nach acht Jahren Ehe folgte 2013 die Scheidung. Im September 2020 heiratete die Moderatorin den Künstler Niclas Castello (42).