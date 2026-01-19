Sylvester Stallone postet "unglaubliches" Fitnessstudio-Video

Im Juli feiert Sylvester Stallone seinen 80. Geburtstag - doch ans Kürzertreten denkt der "Rocky"-Star nicht. In einem Video aus seinem Heim-Fitnessstudio präsentiert er stolz seine tätowierten Oberarme. Die Fans sind außer sich vor Begeisterung.

Wer glaubt, Sylvester Stallone (79) würde sich mit bald 80 Jahren auf die faule Haut legen, kennt den "Rocky"-Star schlecht. seiner 35,3 Millionen Dollar teuren Villa in Palm Beach, Florida - und versetzte seine Fans damit in helle Aufregung. In dem Clip zeigt Stallone stolz seine tätowierten Bizepse.

"Jedes Jahr wird es schwieriger, aber genau deshalb muss man sich immer mehr anstrengen. Blut, Schweiß und Tränen", schrieb der dreifache Oscar-Nominierte zu dem Selfie-Video auf Instagram.

Der Golden-Globe-Gewinner, der 37,7 Millionen Follower in den sozialen Medien hat, bleibt seinem Motto treu. "Man fühlt sich körperlich besser, sodass man die Kraft hat, seine Ziele zu erreichen, selbstbewusst zu sein und sich jeder Herausforderung zu stellen", philosophierte er in seinem Video. Und schließt mit den Worten: "Man will weiterkämpfen. Bis bald."

Die Fans können es nicht fassen

Die Reaktionen auf das Video ließen nicht lange auf sich warten. "Du siehst unglaublich aus für 79", schwärmte ein Nutzer auf TikTok. "Sly altert einfach nicht!", pflichtete ein anderer bei. Auf Instagram herrschte ähnliche Begeisterung: "Dieser Mann ist fast 80. Was für eine Inspiration", kommentierte ein User. "Wir wären alle froh, in seinem Alter so auszusehen", schrieb ein weiterer Fan.

Auch prominente Kollegen zeigten sich beeindruckt. "Access Hollywood"-Moderator Mario Lopez, "Terminator 2"-Star Robert Patrick und Schauspielerin Kim Fields huldigten dem Hollywood-Veteranen.

Zuletzt mit Gehstock gesehen

Dabei war Stallone zuletzt bei einem öffentlichen Auftritt noch auf einen Gehstock angewiesen. Bei den 48. Kennedy Center Honors in Washington D.C. am 7. Dezember, wo er zu den Geehrten zählte, lief der Schauspieler sichtbar vorsichtig.

Der gebürtige New Yorker - der am 6. Juli seinen 80. Geburtstag feiert - hat beruflich aber ohnehin keine Zeit zum Ausruhen. Aktuell arbeitet er an der vierten Staffel der Paramount+-Serie "Tulsa King", in der er die Hauptrolle des Mafia-Capos Dwight "The General" Manfredi spielt. über einen "Navy-Seal-Helden" mit Alan Ritchson (43) in der Hauptrolle, der noch diesen Monat in Australien gedreht werden soll.

Seine eigene Geschichte kommt ins Kino

Parallel dazu entsteht derzeit ein Film über Stallones eigene Anfänge: In "I Play Rocky" unter der Regie von Peter Farrelly wird die turbulente Entstehungsgeschichte seines Kultfilms von 1976 erzählt. Anthony Ippolito (26) verkörpert darin den jungen Stallone. "Das Schwierigste an 'Rocky' ist, dass ich mich bis heute aufrege, wenn ich höre, dass es ein Sportfilm ist. Das ist er nicht. Es ist eine Liebesgeschichte. Sie beginnt mit Liebe", .

Privat ist Stallone seit 28 Jahren mit seiner dritten Ehefrau Jennifer Flavin (57) verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Töchter: Sophia (29), Sistine (27) und Scarlet (23). Aus erster Ehe stammt sein Sohn Seargeoh (46). Sein ältester Sohn Sage starb 2012 im Alter von nur 36 Jahren an Herzkomplikationen.