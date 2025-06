Suzanne Somers' Witwer Alan Hamel ist wieder vergeben

Fast zwei Jahre nach Suzanne Somers' Tod hat ihr Ehemann Alan Hamel eine neue Partnerin: Schauspielerin Joanna Cassidy - eine frühere Kollegin seiner verstorbenen Frau.

Suzanne Somers' (1946-2023) Witwer Alan Hamel (88) hat seine neue Beziehung öffentlich gemacht. Im Oktober 2023 starb die US-Schauspielerin im Alter von 76 Jahren an Brustkrebs, der Metastasen im Gehirn gebildet hatte. Rund 20 Monate nach ihrem Tod hat ihr Ehemann eine neue Partnerin gefunden - und zwar Joanna Cassidy (79), Schauspielerin und einstige Kollegin seiner verstorbenen Frau. bestätigte Hamel jetzt die Beziehung.

"Ich bin glücklich, Joanna in meinem Leben zu haben", schwärmte der 88-Jährige in dem Gespräch, führte dann aber aus, dass er nicht wisse, "wohin diese Beziehung führt". "Aber was ich weiß, ist, dass ich in der Cocktailstunde meines Lebens mit einer großartigen Familie gesegnet bin - dank der unglaublichen Suzanne -, einem privilegierten Leben und unserem Unternehmen, das wir vor 50 Jahren gegründet haben", so der Witwer.

Alan Hamels Sohn verkuppelte sie

Alan Hamel und Joanna Cassidy kennen sich bereits seit 45 Jahren. "Joanna war in den 1970er-Jahren Gaststar in der kanadischen Talkshow 'The Alan Hamel Show'. Sie war ein toller Gast, die Show war dynamisch, und wir mochten uns - nicht romantisch, sondern vor allem respektvoll. Wir waren damals beide verheiratet", berichtete Hamel. 1985 begegneten sie sich erneut: Cassidy und Somers standen damals gemeinsam für die Miniserie "Hollywood Wives" vor der Kamera.

Den entscheidenden Impuls zum Wiedersehen gab schließlich Hamels Sohn Stephen, den er aus erster Ehe mit Marilyn Hamel hat. "Mein Sohn lernte Joanna bei einer Filmvorführung kennen und meinte nach einem langen Gespräch, dass wir uns gut verstehen würden und uns treffen sollten. Stephen wusste nicht, dass wir uns kannten", erinnerte sich Hamel.

Suzanne Somers starb mit 76 Jahren

Bekannt wurde Suzanne Somers vor allem durch ihre Rollen in den Sitcoms "Herzbube mit zwei Damen" und "Eine starke Familie". Darüber hinaus veröffentlichte sie mehr als 25 Bücher und gründete mehrere Gesundheits- und Schönheitsunternehmen. Nach einer Ehe mit Bruce Somers, mit dem sie einen Sohn hat, heiratete sie 1977 Alan Hamel.

Vor über 20 Jahren erhielt Somers die Diagnose Brustkrebs, nachdem sie zuvor bereits gegen Hautkrebs gekämpft hatte. Einen Tag vor ihrem 77. Geburtstag verstarb sie im Kreis ihrer Familie - laut Angaben ihres Managements friedlich in ihrem Zuhause.

Alan Hamels neue Partnerin Joanna Cassidy war von 1964 bis 1974 mit Kennard C. Kobrin verheiratet. Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor.