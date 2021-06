Susan Sideropoulos zeigt zum 15. Hochzeitstag romantische Bilder

Susan Sideropoulos feiert ein besonderes Jubiläum: Sie ist mit Ehemann Jakob Shtizberg seit 15 Jahren glücklich verheiratet. Auf Instagram erinnert sie sich an ihre Hochzeit zurück.

Susan Sideropoulos (40) . Die frühere "GZSZ"-Schauspielerin und ihr Ehemann Jakob Shtizberg feiern am 4. Juni ihren 15. Hochzeitstag. Fans und Follower bekommen anlässlich des besonderen Jubiläums einige Schnappschüsse von ihrem großen Tag zu sehen. Angefangen mit einem romantischen Kuss-Foto vor dem Traualtar, gefolgt von besonderen Momentaufnahmen wie dem Zerbrechen des Glases - einem jüdischen Hochzeitsbrauch - und dem Gang zum Altar.

Sideropoulos trägt ein schulterfreies Brautkleid ganz in Weiß. Weitere Fotos zeigen Spitzendetails an der Corsage sowie den durchsichtigen Stoff am Rücken, der ihre Haut hervorblitzen lässt. Ein mittellanger Tüllschleier macht den romantischen Brautlook perfekt. Shtizberg hält es mit einem schwarzen Anzug klassisch und schlicht. Dazu trägt er eine rote Krawatte mit farblich passendem Einstecktuch und eine weiße Kippa. Die Kopfbedeckung dient im Judentum als Zeichen der Ehrfurcht vor Gott. "Happy 15. Jakob sagt immer: 'Happy Wife - Happy Life'", kommentiert die 40-Jährige die Bilderreihe.

Susan Sideropoulos und Jakob Shtizberg sind bereits seit ihre Jugend ein Paar. Seit 2005 sind sie verheiratet, 2006 gaben sie sich nach jüdischem Ritus erneut das Jawort. Ihre beiden gemeinsamen Söhne wurden 2010 und 2011 geboren.