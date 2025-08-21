Supertramp-Streit: Gericht spricht Ex-Mitgliedern Tantiemen zu

Im Streit um Supertramp-Tantiemen hat ein US-Gericht zugunsten von drei ehemaligen Bandmitgliedern entschieden. Sänger Roger Hodgson muss die Einnahmen aus Songtantiemen wieder teilen.

Der ehemalige Supertramp-Sänger Roger Hodgson (75) muss die Einnahmen aus Song-Tantiemen mit drei seiner Ex-Bandkollegen teilen. Wie die Nachrichtenagentur , entschied ein US-Berufungsgericht am Mittwoch zugunsten der ehemaligen Bandmitglieder Dougie Thomson (74), John Helliwell (80) und Bob Siebenberg (75). Seit 2018 soll Hodgson nichts mehr an sie gezahlt haben.

Das Berufungsgericht hob damit ein Urteil einer kalifornischen Jury auf. Diese hatte 2024 entschieden, Hodgons Firma Delicate Music dürfe den Tantiemenvertrag beenden. Nun heißt es stattdessen, Delicate Music müsse die Tantiemen mit Hodgsons früheren Bandkollegen teilen, solange diese erzielt werden. Im Prozess sollen Helliwell, Thomson und Siebenberg rund 1,3 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 1,1 Millionen Euro) gefordert haben.

Anspielung auf Supertramp-Songs

"Die Kläger fordern, dass die Angeklagten weiterhin einen kleinen Teil der Songwriting-Tantiemen von Supertramp abgeben, bis die Songs der Band keine Einnahmen mehr generieren", wird die Berufungsrichterin Kim McLane Wardlaw. zitiert. "Die Angeklagten sind jedoch der Ansicht, dass sie von nun an nicht mehr verpflichtet sind, Tantiemen abzuführen", erklärte sie demnach weiter. Das Besondere daran: Wardlaw ließ die Titel der Supertramp-Songs "Give A Little Bit" und "From Now On" darin einfließen.

Der Text der Richterin im Original: "Plaintiffs ask that Defendants continue to 'Give A Little Bit' of Supertramp's songwriting royalties until the band's songs cease generating revenue. But Defendants believe that 'From Now On,' they are no longer obligated to share royalties."

Supertramp wurde mit Songs wie "The Logical Song" (1979) oder "It's Raining Again" (1982) bekannt. Mitbegründer Hodgson sang und schrieb von 1969 bis 1983 für die Rockgruppe. Dougie Thomson, John Helliwell und Bob Siebenberg stiegen in den frühen 1970er-Jahren ein. Nach der ursprünglichen Auflösung 1988 war Thomson bei Reunions nicht mehr dabei.