"Super langweilig": Deswegen ist ein Kumpel genervt von Felix Neureuther

Felix Neureuther schlägt zum neuen Jahr ernste Töne an. Ein Kumpel des einstigen Skirennläufers ist davon nicht begeistert.

Neues Jahr, neues Glück? Viele sind mit großen Träumen und neuer Motivation in den Januar gestartet. Früher aufstehen, gesünder essen und mehr Sport treiben﻿ zählen auch heuer zu den Top-Vorsätzen. Doch nicht jeder kann mit dem erwachten Tatendrang rund um Neujahr etwas anfangen. Ex-Ski-Star Felix Neureuther (41) hat dazu eine klare Meinung.

Felix Neureuther über Vorsätze und Tatendrang zum neuen Jahr: "Totaler Quatsch"

"Ich finde das totalen Quatsch, sich Dinge vorzunehmen", betont Felix Neureuther in Bezug auf Neujahrsvorsätze für 2026. Der einstige Skirennläufer sagt, wer in seinem Leben was ändern möchte, sollte sich hierbei nicht auf die Neujahrsmotivation verlassen: "Man nimmt sich doch sowieso jeden Tag neue Dinge vor." Doch sein guter Freund Philipp Nagel verteidigt im Podcast " " den frischen Antrieb, den Vorsätze mit sich bringen. Er meint, rund um die Jahreswende gelinge es Menschen besser, "mal alte Laster hinter sich zu lassen". Den kritischen Felix Neureuther überzeugt er mit dem Argument jedenfalls nicht.

"Jeder Mensch hat Laster"

"Ja, natürlich, jeder Mensch hat Laster. Aber das ist ja Vergangenheit, das kann man ja nicht mehr ändern", so Felix Neureuther schnippisch. Der 41-Jährige nehme sich "jeden Tag vor", die beste Version von sich selbst zu sein. Sich konkrete Ziele für das neue Jahr zu überlegen, scheint dem ehemaligen Skirennläufer überflüssig. Gesprächspartner Philipp Nagel will eine Neujahrsmotivation von Neureuther herauskitzeln. Leicht provokant fragt er: "Sag doch, was hast du dir vorgenommen?" Mehr als ein schelmisches Lachen kann Nagel vom Wintersport-Profi aber nicht erwarten.

Mit Neujahrsvorsätzen kann Ex-Skirennläufer Felix Neureuther nicht viel anfangen. © imago/GEPA pictures

Kumpel unzufrieden mit Felix Neureuther: "Super langweilig"

Philipp Nagel reagiert im Podcast unzufrieden: "Super langweilig. Hoffen wir, dass die Podcast-Folge nicht so langweilig wird wie diese Antwort."

Optimistisch in die Zukunft: "Sehr gespannt, was eintreffen wird"

Mit Neujahrsvorsätzen kann Neureuther also nichts anfangen – mit der großen Frage, was die Zukunft für ihn bringt, dafür umso mehr: "Ich bin sehr gespannt, wirklich sehr gespannt, was auch eintreffen wird." Er schwärmt: "Kennst du das, wenn du einen Film anschaust wie 'Zurück in die Zukunft' zum Beispiel, was dann tatsächlich 20, 30, 40 oder 50 Jahre später eingetroffen ist..." Felix Neureuther scheint unbedingt wissen zu wollen, wo die Reise für ihn hingeht. Doch allzu viel Veränderung muss wohl nicht sein. Denn mit seinem Bilderbuchleben samt Familie in Garmisch-Partenkirchen ist Neureuther sehr glücklich.