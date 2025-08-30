Suki Waterhouse begeistert im Pailletten-Zweiteiler in Venedig

Suki Waterhouse sorgt bei den 82. Filmfestspielen von Venedig für Aufsehen. Die Schauspielerin und Musikerin glänzte in einem metallischen Pailletten-Outfit auf dem roten Teppich.

Suki Waterhouse (33) ist in Venedig angekommen - und begeistert mit ihrem Style. Auf dem roten Teppich zur Doumentation "Broken English" glänzte die Schauspielerin und Sängerin in einem metallischen Pailletten-Look. Sie wählte ein Crop-Top mit halblangen Ärmeln, das ganz aus Gold und Silber funkelnden Plättchen bestand. Dazu kombinierte sie den passenden Rock und eine Strumpfhose. Schwarze Mary Jeans mit Plateau-Absatz machten das Outfit komplett.

Tilda Swinton (64), die ebenfalls an der Dokumentation über Sängerin Marianne Faithfull (1946-2025) mitwirkte, erschien ganz in Weiß. Die Oscarpreisträgerin trug ein weißes Kragenshirt zu einer matchenden Hose mit weitem Bein. Loafer und eine Sonnenbrille ergänzten den Look.

Suki Waterhouse reist schon bald nach Deutschland

Bei ihrer Ankunft in der Lagunenstadt war Suki Waterhouse noch in einem schlichten Ensemble gesichtet worden. In einem blau-weiß gestreiften T-Shirt und einem weißen Rock stieg sie aus einem Wassertaxi. Burgunderrote Riemchen-Ballerinas mit Nieten, eine weinrote Tasche und ihre Sonnenbrille rundeten das Outfit ab.

Lange wird Waterhouse nicht in Venedig bleiben. Seit Mitte August ist sie auf ihrer "The Sparklemuffin"-Tour zum aktuellen Album "Memoir Of A Sparklemuffin". Am Sonntag kommt sie für einen Auftritt beim Superbloom Festival nach München. Ab September spielt sie als Vorgruppe der Sängerin Laufey (26) in den USA.

Sie gab Baby-News bei Konzert bekannt

2023 hatte die Musikerin ein Konzert genutzt, um ihre Schwangerschaft zu verkünden. Im Frühjahr 2024 kam ihr erstes Kind mit "Twilight"-Star Robert Pattinson (39) zur Welt.

Nachdem das Paar Ende März mit Kinderwagen gesichtet worden war, bestätigte Waterhouse die Baby-News wenige Tage später . Bei ihrem Coachella-Auftritt verriet sie kurze Zeit danach, dass sie und Pattinson Eltern einer Tochter wurden. Ein erster Pärchen-Auftritt mit Pattinson nach der Geburt folgte im vergangenen Oktober.