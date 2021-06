"Suits"-Star Patrick J. Adams ist wieder Vater geworden

Überraschende Baby-News bei "Suits"-Star Patrick J. Adams: Der Schauspieler und seine Frau Troian Bellisario haben still und heimlich eine zweite Tochter zur Welt gebracht.

"Suits"-Star Patrick J. Adams (39) und seine Ehefrau Troian Bellisario (35) sind still und heimlich wieder Eltern geworden. Ihre Schwangerschaft hielt die "Pretty Little Liars"-Schauspielerin geheim. Jetzt hat sich das Paar überraschend mit der Geburt einer Tochter auf Instagram zurückgemeldet. Die Kleine hört auf den Namen Elliot Rowena Adams - und hat offenbar eine aufreibende Geburt hinter sich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Möge ihr Leben so einzigartig und aufregend sein wie ihre Ankunft", , auf dem die Hand seiner Tochter seinen Zeigefinger greift. Auch Troian Bellisario beschreibt , dass Tochter Elliot Rowena "am 15. Mai unter den wildesten Umständen" geboren worden sei: "Eine ganz neue Ära für die Familie. Willkommen, mein Schatz." Dazu teilte die frischgebackene Mutter ein schwarzweißes Foto, auf dem sie ihr Neugeborenes behutsam im Arm hält und an einem Balkon steht. Was genau bei der Geburt passiert ist, bleibt unklar.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Patrick J. Adams und Troian Bellisario sind im Oktober 2018 das erste Mal Eltern einer Tochter geworden. Die beiden haben sich im Februar 2014 verlobt, im Dezember 2016 wurde Hochzeit gefeiert. Adams gelang mit der Hauptrolle des Mike Ross in der beliebten US-Serie "Suits" (2011-2019) der große Durchbruch. Bellisario wurde als Spencer Hastings in "Pretty Little Liars" (2010-2017) international bekannt.