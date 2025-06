Süßes Mutter-Tochter-Foto: Meghan gratuliert Lilibet zum Geburtstag

Herzogin Meghan hat es sich nicht nehmen lassen, ihrer Tochter Lilibet bei Instagram zum vierten Geburtstag zu gratulieren. Sie veröffentlichte dazu ein Foto eines liebevollen Mutter-Tochter-Moments.

© ddp/Courtesy of the Vice President s Office for DPPA

Nachdem Sohn Archie (6) Anfang Mai sechs Jahre alt wurde, steht nun im Hause Sussex ein weiterer Geburtstag an: Prinzessin Lilibet wird am 4. Juni vier Jahre alt. würdigte Mutter Herzogin Meghan (43) das Geburtstagskind.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Herzogin Meghan über "besonderen Tag" ihrer Tochter

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, unser wunderschönes Mädchen", schrieb die Ehefrau von Prinz Harry (40) und veröffentlichte dazu zwei sehr persönliche Schwarz-Weiß-Fotos. Das erste zeigt das Mutter-Tochter-Duo Arm in Arm am Strand, das zweite blickt auf einen Moment der beiden kurz nach der Geburt zurück. "Heute vor vier Jahren ist sie in unser Leben getreten - und jeder Tag ist dadurch heller und besser. Danke an alle, die ihr Liebe schicken und ihren besonderen Tag feiern", kommentierte die Herzogin die Bilder.

Einen Tag vor dem Geburtstag der jungen Prinzessin sprach Herzogin Meghan in einer Bonusepisode darüber, mit ihrer Jüngsten irgendwann ein Business aufzuziehen. "Ich frage mich, ob ich eines Tages mit Lili im Geschäft sein werde und wir etwas aufbauen werden", sagte sie, woraufhin sie von Star-Gast Tina Knowles (71) bekräftigt wurde: "Ja, das ist das Beste."

Seit Anfang des Jahres hat Herzogin Meghan Lilibet sowie Sohn Archie immer wieder in den sozialen Netzwerken gezeigt. Damit sorgte sie für Aufmerksamkeit für ihre Netflix-Serie "With Love, Meghan" und ihre Lifestyle-Marke "As Ever".