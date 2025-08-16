Süßes Geständnis: Billy Ray Cyrus gibt Liz Hurley Gitarrenunterricht

Elizabeth Hurley lernt durch ihre Beziehung mit Countrysänger Billy Ray Cyrus ganz neue Fertigkeiten. Wie sie auf ihren Instagram-Followern offenbarte, zeigt er ihr, wie sie auf der Gitarre spielen kann.

Model Elizabeth Hurley (60) und Musiker Billy Ray Cyrus (63) zählen zu den Überraschungspärchen des Jahres 2025. Zu Ostern verblüfften sie ihre Fans weltweit mit der Nachricht, dass sie zusammen sind. Seitdem zeigen sie sich häufiger gemeinsam in den sozialen Netzwerken oder auf dem roten Teppich. Und nun scheinen sie eine weitere Leidenschaft zu teilen. Denn wie Liz Hurley verriet, bringt der Vater von Popstar Miley Cyrus (32) ihr das Gitarrenspielen bei.

"Mein Mädchen wird immer besser auf der Gitarre"

In dem Beitrag postete die Britin zwei Fotos von sich in der Natur mit einer Akustikgitarre. Ein Bild zeigt sie mit dem Instrument auf einer Schaukel sitzend, auf dem zweiten sitzt sie im Gras vor einem Baum. Elizabeth Hurley trägt ein weißes, mit Spitze verziertes Sommerkleid, offene Haare und strahlt in die Kamera. Dazu verkündete sie: "Mein geduldiger Freund versucht, mir das Gitarrenspielen beizubringen (und ja, er wird die fehlende Saite ersetzen)."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Countrystar Billy Ray Cyrus wiederum schwärmte dazu in einem Kommentar: "Mein Mädchen wird immer besser auf der Gitarre." Er fügte noch hinzu, dass sie "schärfer als eine Pfeffersprosse" sei. Hurleys Sohn Damian (23) bekundete, er "liebe" die Bilder seiner Mutter mit Gitarre.

Sie lernten sich am Filmset kennen

Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus lernten sich kennen, als sie an dem Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise" (2022) arbeiteten. Danach sollen sie jedoch rund zwei Jahre lang keinen Kontakt gehabt haben. Nach der Trennung von seiner Frau Firerose schrieb sie ihn jedoch an, um ihre Unterstützung anzubieten. Darüber seien sie sich näher gekommen. Zu Ostern, im April 2025, machten sie ihre Liebe öffentlich und überraschten damit ihre Fans. Im Mai feierten sie beim Eröffnungsdinner der Ausstellung "Orizzonti Rosso" in Rom ihr Red-Carpet-Debüt.