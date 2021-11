Süße Aktion! Channing Tatum verkauft mit seiner Tochter Limonade

Channing Tatum stellt seine Verkaufskünste unter Beweis. Gemeinsam mit seiner Tochter Everly eröffnete er einen Limonadenstand. Sogar einen prominenten Kunden konnten die beiden an Land ziehen.

Schauspieler Channing Tatum (41) hat sein unternehmerisches Talent unter Beweis gestellt. Der "Magic Mike"-Star unterstützte seine Tochter Everly (8) tatkräftig dabei, in Los Angeles selbstgemachte Limonade am Straßenrand zu verkaufen. Mit Ballons und einem selbstgebastelten Schild versuchte das Vater-Tochter-Gespann Kunden anzulocken, wie Videoaufnahmen, die vorliegen, zeigen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Vater-Tochter-Duo lockte Promis an

"Evis Lemies" ist auf dem violetten Schild in gelber Schrift zu lesen, welches der Hollywood-Star herumwirbelte. Tanzend und winkend gaben Tatum und seine Tochter alles - mit Erfolg! Wie Paparazzi-Bilder zeigen, hielten "New Girl"-Star Zooey Deschanel (41) und ihr Freund Jonathan Scott (43) für einen Becher Limonade an.

Tochter Everly stammt aus Tatums Ehe mit Jenna Dewan (40). Die beiden lernten sich 2006 bei den Dreharbeiten zu "Step Up" kennen und lieben. Das Paar heiratete 2009, zur Trennung kam es 2018. Im Oktober 2018 wurde seine Beziehung mit Sängerin Jessie J (33) öffentlich, die bis 2020 hielt. Dewan hat in Schauspieler Steve Kazee (46) eine neue Liebe gefunden, 2020 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.