"Succession"-Star Nicholas Braun wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

Nicholas Braun, der als Cousin Greg gefeierte Schauspieler aus der HBO-Serie "Succession", wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet.

In der Erfolgsserie "Succession" mimte er den etwas unbeholfenen, unscheinbaren Neffen des Medientycoons Logan Roy. Privat scheint Nicholas Braun (37) nach den jüngsten Ereignissen nicht so unschuldig zu sein. Der Schauspieler läutete das lange Labor-Day-Wochenende augenscheinlich mit Drinks ein und setzte sich trotz Alkoholeinflusses angeblich noch ans Steuer.

In New Hampshire wurde er wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen, wie das Promi-Portal berichtet. Die Polizei in Moultonborough, etwa zwei Stunden nördlich von Boston, hielt den prominenten Gesetzesbrecher am Freitagabend gegen 23:15 Uhr an wegen des Verdachts auf Trunkenheit und Fahrens ohne Licht. Die Beamten befragten den Schauspieler und nahmen ihn fest.

Blitz-Inhaftierung ohne Fotobeweis

Etwa eine Stunde lang wurde er dem Bericht zufolge im Gefängnis von Carroll County festgehalten, bevor er auf eigene Verantwortung freigelassen wurde. Eine Kaution musste demnach nicht hinterlegt werden. Aber Braun verpflichtete sich, zu einem späteren Gerichtstermin zu erscheinen.

Sein Glück: Ein Fahndungsfoto gibt es von dem mutmaßlich angetrunkenen Schauspieler nicht, da die Polizeikamera an diesem Tag nicht funktionierte. Sein Sprecher blieb nachfragenden Medien bis Redaktionsschluss eine Stellungnahme schuldig.

Am 16. September muss sich der "Succession"-Mime, dem seine Darstellung als Cousin Greg drei Emmy-Nominierungen einbrachte, vor einem Richter verantworten. 2023 endete die Serie über einen alternden Patriarchen, dessen Firmenerbe für Machtkämpfe in der Familie sorgt, nach vier Staffeln. Zu Brauns kommenden Projekten zählt die Satire "The Entertainment System is Down", in der Nicholas Braun neben Topstars wie Keanu Reeves, Kirsten Dunst und Woody Harrelson vor der Kamera stehen darf.