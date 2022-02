Sturz aus dem 29. Stock: Schönste Frau Amerikas ist tot

Vor drei Jahren hat Cheslie Kryst die Miss-Wahl in den USA gewonnen. Jetzt ist die schöne Anwältin und Moderatorin tot aufgefunden worden. Zuletzt wurde sie auf der Terrasse im 29. Stock eines Hochhauses in New York gesehen.

01. Februar 2022 - 13:29 Uhr | AZ

Cheslie Kryst wurde 2019 zur schönsten Frau der USA gekürt © imago/ZUMA Wire

Amerika trauert um Cheslie Kryst. Die 30-Jährige verstarb am Sonntag völlig unerwartet. Kryst wurde vor drei Jahren zur schönsten Frau in den USA gewählt, war anschließend als Korrespondentin für den Sender ExtraTV tätig. Aus Hochhaus in New York gestürzt Die 30-Jährige, die sich auf Instagram eine große Fangemeinde aufgebaut hat, sei leblos auf einer Straße in New York aufgefunden worden, berichtet die "New York Post". Ob es ein dramatischer Unfall oder Suizid war, ist noch unklar. Lesen Sie auch "The Walking Dead"-Schauspieler Moses J. Moseley stirbt mit 31 Jahren X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Zuletzt sei Cheslie Kryst auf der Terrasse der 29. Etage gesehen worden, so die Zeitung. In Cheslie Krysts letztem Instagram-Post heißt es: "Möge dir dieser Tag Ruhe und Frieden bringen." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Die Familie veröffentlichte ein emotionales Statement: "Zutiefst bestürzt und mit großer Trauer teilen wir den Tod unserer geliebten Cheslie mit. Sie war ein Licht und sie inspirierte mit ihrer Schönheit und ihrer Stärke Menschen auf der ganzen Welt. Sie kümmerte sich, sie liebte, sie lachte und sie leuchtete." Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.