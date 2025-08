"Sturm der Liebe"-Star Isabell Stern ziert den "Playboy"

Mit ihren Aktfotos in der neuen "Playboy"-Ausgabe will "Sturm der Liebe"-Schauspielerin Isabell Stern für mehr Akzeptanz und gegen Bodyshaming einstehen.

Schauspielerin Isabell Stern (46), unter anderem bekannt für ihre Hauptrolle in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe", ziert das Cover der neuen September-Ausgabe des "Playboy". Dass sie für diese und weitere Aufnahmen im Männermagazin die Hüllen fallen lässt, habe auch mit einem wichtigen Appell an die Gesellschaft zum Thema Bodyshaming zu tun. So fände sie "es total schön, wenn wir aufhören, Menschen für Dinge zu kritisieren, die sie nicht oder nur mithilfe einer Operation ändern können", sagt Stern in der deutschen Ausgabe des "Playboy".

Sie selbst habe mit diesem Thema gleich zu Beginn ihrer Schauspielkarriere leidvolle Erfahrungen machen müssen. Von der Direktorin einer Schauspielschule und als Stern 20 Jahre alt war, habe sie sich despektierliche Kommentare bezüglich ihrer Kehrseite gefallen lassen müssen. Verletzende Worte, die sie noch "die ersten zehn Jahre meines Berufs begleitet" haben und aufgrund derer sie "immer ein Thema mit meinem Po hatte. So sehr, dass es mich auch ausgebremst hat, weil ich mir viele Dinge nicht zugetraut habe."

Rat zur Brust-OP

Hinzu seien im Laufe der Zeit höchst fragwürdige Ratschläge gekommen. So habe sie sich etwa anhören dürfen, "dass es mit meiner Karriere vermutlich schneller gegangen wäre, wenn ich mir die Brüste hätte machen lassen". Natürlich habe sie grundsätzlich nichts gegen chirurgische Eingriffe einzuwenden. Für sie sei es aber nie eine Option gewesen: "Ich empfinde meinen gesunden Körper als Geschenk", den Wunsch einer Veränderung hegte sie folglich nie.

Mit der Art und Weise, wie ihr Körper für den "Playboy" nun in Szene gesetzt wurde, ist die Schauspielerin sehr zufrieden. Zudem ist sie sich auch sicher, dass die Aktaufnahmen auch bei ihrer Familie gut ankommen werden. Stern ist in einer Beziehung mit Schauspieler Jonathan Beck (34), Sohn des Charakterdarstellers Rufus Beck (68). Wie dieser wohl auf die Bilder reagieren wird? "Ich glaube, dass Rufus die Bilder auch gut findet", so Stern. "Er mag ästhetische Fotos, und ich würde sagen, ästhetisch sind sie."

