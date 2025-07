Stress mit Sarah Michelle Gellar? Das sagt Jennifer Love Hewitt

Die "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Kolleginnen Sarah Michelle Gellar und Jennifer Love Hewitt sollen sich nicht besonders gut verstehen. In einem Interview sprach Hewitt nun erstmals über die anhaltenden Gerüchte.

Jennifer Love Hewitt (46) hat ihr Schweigen zu den jahrelangen Gerüchten um eine Fehde mit Kollegen Sarah Michelle Gellar (48) gebrochen. Von einem Streit wollte sie nichts wissen. Doch Freundinnen sind die beiden demnach auch keineswegs. Denn Hewitt betonte, dass die beiden Schauspielerinnen seit "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" vor 28 Jahren keinen Kontakt hatten. Auch ein Kommentar von Gellar spricht Bände ...

"Ich habe keine Ahnung, woher das kommt"

"Meinerseits ist alles in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt", über die Streit-Spekulationen. "Ich habe Sarah nicht gesehen. Wir haben buchstäblich nicht mehr miteinander gesprochen, seit ich sie mit 18 Jahren gesehen habe, als der erste Film herauskam. Deshalb finde ich es so lustig. Die Leute meinten: 'Sag was zurück.' Und ich dachte: 'Was soll ich sagen? Ich habe sie nicht gesehen.'"

Beide Frauen waren bei der Premiere zur Fortsetzung des Horrorfilms am 14. Juli in Los Angeles anwesend. Auffällig war jedoch, dass sie nicht gemeinsam auf dem roten Teppich posierten - was die Gerüchte über eine Fehde weiter anheizte. Im Anschluss an die Veranstaltung wies Sarah Michelle Gellar jedoch Spekulationen von Fans zurück, die behaupteten, die Stars seien sich bei der Premiere absichtlich aus dem Weg gegangen.

Auch Sarah Michelle Gellar wiegelt Gerüchte ab

Sie kommentierte unter "An alle, die fragen: Ich habe @jenniferlovehewitt, die in dem Film fantastisch ist, nie gesehen. Ich war mit meinen Kindern drinnen, als der große Teppich gerollt wurde. Und leider kam JLH nicht zur Afterparty." Sie habe auch mit den meisten anderen Darstellern keine Fotos bei dem Event gemacht. "Aber das ändert nichts daran, wie großartig ich sie alle finde. Leider passieren manche Dinge nur im echten Leben und nicht online."