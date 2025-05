Mit den "Eberhoferkrimis" hat sich Sebastian Bezzel in die Herzen des Publikums gespielt. Privat hat er sein Glück in der Schauspielerin Johanna Christine Gehlen gefunden und mit dieser zwei Kinder bekommen. Jetzt verrät Bezzel, warum sie sich als Eltern manchmal spießig fühlen.

Für Sebastian Bezzel (54) läuft es karrieretechnisch rund: Der Schauspieler aus Garmisch-Partenkirchen hat bereits in mehr als 50 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Vor allem seiner Hauptrolle in den "Eberhoferkrimis" verdankt der 54-Jährige eine treue Fangemeinde. Privat geht er mit Johanna Christine Gehlen (55) durchs Leben – die Eheleute wohnen mit ihren zwei Kindern in Hamburg. Nun gewährt Bezzel ehrliche Einblicke in seinen Familienalltag.

Sebastian Bezzel über Ehefrau: "Unsere Geschmäcker sind ähnlich"

Im Gespräch mit "Frau im Spiegel" kommt Sebastian Bezzel auf seine Ehefrau zu sprechen. Dabei verrät er, wieso es damals zwischen den beiden gefunkt habe: "Wir haben einen ähnlichen Humor, wir sehen politisch vielen Sachen gleich. Wir haben einen ähnlichen Anspruch bei der Erziehung der Kinder. Auch unsere Geschmäcker sind ähnlich. Als wir zusammengezogen sind, haben unsere Möbel super zusammengepasst."

Wenn es um die gemeinsamen Kinder, einen Sohn (14) und eine Tochter (12) geht, ziehen die Eheleute an einem Strang. Zum Smartphone-Konsum seiner Sprösslinge verrät Sebastian Bezzel: "Sie haben noch keines, aber bei meinem älteren Sohn wird sich das demnächst ändern. Er ist ohnehin der Einzige in der Klasse, der keines hat. Und wir sind die spießigen, doofen Eltern."

Sebastian Bezzel streng bei Kindererziehung: "Sie müssen es aushalten"

Doch mit diesem Ruf könne der Zweifachpapa gut leben: "Man muss halt aushalten, dass man als Spießer gilt. Aber ich erwarte eben zum Beispiel, dass sich meine Kinder einen ganzen Film anschauen können. Ganz krass finde ich, dass sie heute mehrere Sachen auf verschiedenen Bildschirmen gleichzeitig laufen haben."

Das Schauspielerpaar nehme seine Kinder auch gelegentlich mit ins Theater. Dort gelte für Sebastian Bezzel und Johanna Christine Gehlen die Devise: "Sie müssen es auch aushalten, dass sie ein Theaterstück von Anfang bis Ende sehen und es nicht immer einen Schnellvorlauf gibt." Und ein gewisses Interesse fürs Theater scheinen die Kinder bereits an den Tag zu legen, wie Bezzel im Interview freudig erzählt.