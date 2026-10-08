Die Kellys hatten insgesamt zwölf Kinder, von denen einige bis heute in der Öffentlichkeit stehen. Das erfolgreiche Familienunternehmen will auch finanziell gemanagt werden. Ob das immer fair gelingt? Jetzt gewährt Joey Kelly ehrliche Einblicke.

Joey Kelly (53) hatte eine außergewöhnliche Kindheit: Als Mitglied der Kelly Family tourte er musikalisch durch die Lande, während andere im gleichen Alter die Schulbank drückten. Bis heute gilt die Kelly Family als echte Institution, die weiterhin Einnahmen generiert. Joey Kelly erzählt nun, dass er für das Finanzmanagement zuständig ist – und verrät ehrlich, wer in der Familie wie viel vom Geld abbekommt.

Joey Kelly über Kindheit: "Mit dem Korb immer Geld gesammelt"

Während seine Geschwister Maite Kelly (46) und Michael Patrick Kelly (48) der Musik treu geblieben sind, hat sich Joey Kelly vor allem als Extremsportler einen Namen gemacht. Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" erzählt er Barbara Schöneberger (52), dass er noch nie das musikalische Mastermind innerhalb der Familie war: "Mein Job auf der Straße mit der Kelly Family war quasi mit meinen Brüdern die kleine Bühne aufzubauen, so zwei Bühnenpodeste, die 30 Zentimeter hoch waren und Mikrofon."

Natürlich musizierte er auch an der Seite seiner Geschwister. "Und dann habe ich halt quasi zwölf Jahre lang mit dem Korb immer Geld gesammelt." Barbara Schöneberger bringt es auf den Punkt: "Also du hast die betriebswirtschaftliche Seite betreut?" Was Joey Kelly bestätigt: "Ist so. Und heute noch. Also ich bin heute noch zuständig für die Kelly Family GmbH und GbR."

Joey Kelly (li.) managt die gemeinsamen Finanzen der Kelly Family. © imago/Revierfoto

The Kelly Family: So wird das Geld aufgeteilt

Seit dem Jahr 1999 nimmt Joey Kelly eine wichtige Rolle ein. "Seit 27 Jahren bin ich quasi Geschäftsführer und Prokurist", erklärt er im Gespräch mit Barbara Schöneberger. "Aber ich bin nicht wichtiger wie die anderen und verdiene auch keinen Cent mehr wie die anderen. Das Geld wird zehn Prozent aufgeteilt an alle. Also jeder bekommt das gleiche Geld und das ist ja auch gut so."

Aus diesem Grund pflegt er auch regelmäßig Kontakt zu allen Geschwistern. "Ich habe ja viermal jährlich mindestens eine Ausschüttung und dann reden die auch mit mir", erzählt er lachend. "Da müssen sie ans Telefon gehen, wenn du anrufst", schmunzelt Schöneberger. "Müssen sie nicht, aber es ist nicht schlecht, wenn man halt quasi so einen kleinen Draht hat, ne?", fasst es Joey Kelly zusammen.