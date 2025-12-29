Streichbruder will Bühne erobern: 30.000 Münchner erwartet

Salto-Influencer Streichbruder möchte Performance-Künstler werden und nicht mehr nur im Netz unterhalten. Der 18-jährige Simon Both wird bei der Silvestermeile am Siegestor in München auftreten. Ebenfalls auf der Bühne von Moderator Thomas Gierling: The-Voice-Siegerin Jennifer Lynn sowie die Schwuplattler.

Seit Mitte 2023 bespielt Simon Both (19), im Netz bekannt als "Streichbruder", seinen TikTok-Account. Jetzt will er auch auf die Bühne.

Eine Stadt, zwei Mega-Partys: Zum Jahreswechsel erhebt sich München zur neuen Silvester-Hauptstadt Deutschlands. Während Florian Silbereisen im BMW Park mit dem "Silvester-Schlagerbooom" rund 10.000 Fans begeistert, gibt es wieder eine neue Silvestermeile am Siegestor.

Nach mehr als 25 Jahren kehrt damit eine große Silvester-Open-Air-Feier nach München zurück. Auf rund 800 Metern Ludwigstraße werden von 19 Uhr bis etwa 2 Uhr bis zu 30.000 Gäste erwartet. Vier Bühnen, Live-Musik, DJs, Kulinarik und eine aufwendige Licht- und Lasershow sollen für einen Jahreswechsel der Superlative sorgen.

Thomas Gierling führt durch Münchens größte Silvesterparty

Moderator Thomas Gierling wird auf der Hauptbühne am Siegestor durch den Abend führen. Für ihn ist die Silvester-Meile mehr als nur ein Event: "Seit dem Millennium-Jahr 2000 gab es das nicht mehr bei uns – nun haben wir sie endlich wieder zurück, eine eigene große Silvester-Meile in der Landeshauptstadt. Die Menschen sollen das Jahr 2026 mit einem Lächeln starten. Wir feiern miteinander, nicht nebeneinander."

Moderator Thomas Gierling präsentiert das Programm auf der Silvestermeile in München © Daniela Pfeil

Besonders stolz ist er auf das Gesamtkonzept: "Wir beenden 2025 mit einem Highlight und starten gemeinsam voller Emotionen und jeder Menge Spaß mit der größten Licht- und Lasershow, die jemals hier in München stattgefunden hat. Das wird die größte Party – München hat das Zeug zum Feiern."

Kein Feuerwerk, dafür eine gigantische Lasershow

Statt eines klassischen Feuerwerks setzen die Veranstalter bewusst auf Nachhaltigkeit. Um Mitternacht bilden 196 extrem helle, energiearme Laser, synchron zur Musik, den Höhepunkt des Abends. Gebäude entlang der Prachtmeile werden durch Lichtinstallationen zu lebendigen Kunstwerken – ein echtes Lichtkunst-Festival mitten in der Stadt.

Alexander Wolfrum, Geschäftsführer der veranstaltenden Gral GmbH, erklärt die Wahl des Moderators: "Mit Tom arbeiten wir auf der Silvestermeile, weil seine Live-Erfahrung großartig ist, er so viele unserer Künstler kennt und seine ansteckende gute Laune zu uns passt."

Streichbruder feiert Live-Premiere vor großem Publikum

Für besondere Aufmerksamkeit sorgt beim Opening um 20 Uhr Streichbruder. Der TikTok-Star, der mit seinen akrobatischen Salti Millionen Klicks erreicht, wagt in München den nächsten Schritt. "Ich freue mich riesig auf das große Live-Publikum. Ich kann es kaum erwarten, meinen ersten eigenen Song zum Opening der Silvester-Meile zu performen", sagt Simon Both alias Streichbruder der AZ. Sein bescheidenes Ziel? "Superstar!"

Bisher habe er vor allem online ein riesiges Publikum erreicht: "In Japan und Korea hatte ich bereits Fan-Treffen mit rund 1.000 Leuten – das hat viel Spaß gemacht. Ich möchte mit eigener Musik und eigenen Shows in Richtung Performer gehen."

Jennifer Lynn und die Schwuplattler mit dabei

Ebenfalls auf der Bühne stehen The-Voice-Siegerin Jennifer Lynn sowie die Schwuplattler. Die Schwuplattler sind eine bayerische Tanz- und Performancegruppe, die traditionellen Schuhplattler mit queerer Kultur verbindet.

Jennifer Lynn aus Regensburg hat die 14. Staffel der Musikshow "The Voice of Germany" (2024) gewonnen. © Maderstone photography

Sängerin Jennifer Lynn freut sich besonders über das nachhaltige Konzept: "Endlich eine Feier, die Spaß macht, alle zusammenbringt und gleichzeitig gut für die Umwelt und die Tiere ist. Musik, Lichter, Kunst, gute Vibes – alles an einem Ort? Genau mein Ding!"

