  • Strahlende Auftritte: Shailene Woodley zeigt in Venedig gerne Bein

Schauspielerin Shailene Woodley hat in Venedig mehrere Hingucker-Auftritte hingelegt. Bei zwei Premieren zeigte sie in glamourösen Looks viel Bein.
Shailene Woodley bei den Premieren von "Jay Kelly" (li.) und "Motor City".
Shailene Woodley bei den Premieren von "Jay Kelly" (li.) und "Motor City". © Cinzia Camela/LiveMedia/ddp/Sipa USA / ddp/Marco Piovanotto/Abacapress.com
US-Schauspielerin Shailene Woodley (33) bringt derzeit mit vielen weiteren prominenten Namen Hollywood-Glamour nach Venedig. Bei den Filmfestspielen glänzte der "Das Schicksal ist ein mieser Verräter"-Star mit zwei besonderen Looks.

Bereits bei der "Jay Kelly"-Premiere am Donnerstag sorgte Woodley für Aufsehen. Sie trug ein ultrakurzes Seidenminikleid in Schwarz, das ihre langen Beine zur Geltung brachte. Zu der ärmellosen Robe mit tiefem Rückenausschnitt kombinierte sie schwarze Riemchen-High-Heels und trug ihr langes dunkles Haar halb hochgesteckt. Sie ergänzte ihren Look mit einer auffälligen Halskette von Bulgari. Bei dem Unternehmen bedankte sich die Schauspielerin bei Instagram dafür, dass "ihr meine ersten Filmfestspiele von Venedig so elegant und schön gemacht habt". Woodley setzte am vergangenen Samstag ein weiteres Mal auf die Marke und wählte für die "Motor City"-Premiere goldenen Schmuck. Der Fokus lag aber ein weiteres Mal auf ihrem Kleid.

Disco-Look passend zum Film

Mit der rot-grün schimmernden Pailletten-Robe mit tiefem Ausschnitt und hohem Beinschlitz zeigte Woodley viel Haut. Ihre Haare trug sie für den Disco-Glamour-Look offen und in leichten Wellen über die Schultern. Schwarze Riemchen-Heels komplettierten das Outfit. Woodley mimt in "Motor City" eine der Hauptrollen. Der Actionfilm spielt im Detroit der 1970er Jahre und erzählt die Geschichte von John Miller (Alan Ritchson), der Rache an den Kriminellen plant, die ihm ein Verbrechen angehängt haben, wodurch er die Liebe seines Lebens (Woodley) verloren hat. Passend zum Film setzte die Schauspielerin auch beim Photocall auf den Retro-Vibe und erschien in einer weißen Pelzjacke mit dickem Kragen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

