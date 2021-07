Stolze Mama: Eva Benetatou zeigt erstes Baby-Foto

Reality-TV-Star Eva Benetatou hat ihren Followern eine große Freude bereitet: Auf Instagram zeigte sie sich nun mit ihrem kleinen Sohn.

Eva Benetatou (29) hat . Darauf zu sehen ist der Reality-TV-Star mit Baby. Auf dem Foto, das offenbar noch im Krankenhaus geschossen wurde, sitzt die 29-Jährige in einem Bett und hält den Kleinen an sich gedrückt. Das Gesicht des Neugeborenen ist nicht zu erkennen. "...und plötzlich warst du endlich da", fügte sie zu dem Bild hinzu. Weiter heißt es in dem Post unter anderem: "Unser Leben und unsere Zukunft ist voller Überraschungen."

Benetatous Sohn heißt George Angelos, wie sie nach der Geburt des Babys . Am 26. Juni kam der Kleine demnach zur Welt. Vater des Kindes ist ihr Ex-Verlobter Chris Broy (31), mit dem sie unter anderem in der RTL-Realityshow "Sommerhaus der Stars" zu sehen war. Ende April gaben die beiden überraschend ihre Trennung bekannt.