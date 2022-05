Sternekoch Tim Raue: Hat der preisgekrönte Küchenchef eine Frau und Kinder?

Tim Raue gilt als einer der besten Köche der Welt, betreibt mehrere Restaurants und ist mit Michelin-Sternen ausgezeichnet. Jetzt wird er für RTL anderen Gastronomen unter die Arme greifen. Für den Küchenchef ist es aber nicht der erste Auftritt im TV. Wo war er bisher zu sehen, was ist über sein Privatleben bekannt und hat er Frau und Kinder?

"Früher war ich ein Riesenarschloch als Chef!" Diese Selbsteinschätzung von Tim Raue, die er im April 2022 gegenüber dem Magazin "Barbara" abgab, hört man von Starköchen äußerst selten. Dabei ist es eigentlich bekannt, dass in erfolgreichen Küchen der Ton oft etwas rauer ausfällt. Und Tim Raue zählt zu den weltweit besten Köchen, ist sogar preisgekrönt. Die AZ hat das Leben des Gastronomen mal genauer beleuchtet.

Wieviel Sterne hat Koch Tim Raue?

Seine Ausbildung begann Tim Raue 1991 im Restaurant "Chalet Suisse" in Grunewald. Bereits sechs Jahre später wurde er mit nur 23 Jahren zum ersten Mal Küchenchef und 1998 sogar vom Magazin "Der Feinschmecker" zum "Aufsteiger des Jahres" gewählt.

Seinen ersten Michelin-Stern erhielt der Starkoch für die Küche des Restaurants "44" im Berliner Swissôtel. Es folgten weitere preisgekrönte Stationen. Für sein eigenes Restaurant "Tim Raue", welches er 2010 in Berlin-Kreuzberg eröffnete, wurde er sogar mit zwei Sternen ausgezeichnet.

"Brasserie Colette": Tim Raue hat ein Restaurant in München

Doch nicht nur in der deutschen Hauptstadt ist Tim Raue mit seinen Kochkünsten vertreten, auch in München hat er ein Lokal. Die "Brasserie Colette" liegt in der Klenzestraße 72 und hat daneben auch Standorte in Berlin und Konstanz.

Vom Sternekoch zum TV-Star: Tim Raue wird RTL-Restauranttester

Der erfolgreiche Koch ist aber nicht nur in der kulinarischen Gastro-Szene bekannt, auch im TV hat er sich einen Namen gemacht. Seit 2010 ist er regelmäßig in Koch-Sendungen wie "Deutschlands Meisterkoch", "Kitchen Impossible", "Ready to Beef" und "The Taste" zu sehen. Als einziger deutscher Koch hat es Tim Raue sogar zu einem Auftritt in der internationalen Netflix-Show "Chef`s Table" geschafft.

Tim Raue mit seinen "Ready to Beef"-Kollegen Friedrich Hofmann, Küchenchef Max Strohe, Stella Nikolaiz und Moderator Tim Mälzer. © RTL / Stefan Gregorowius

Ab 2022 winkt ihm ein neuer TV-Job. Wie RTL bekannt gegeben hat, wird Tim Raue der neue "Restauranttester" und führt damit das Erbe von Christian Rach weiter. "Nach fast 30 Jahren in der Branche weiß ich, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss und wann und welches neue Konzept sinnvoll ist", sagt er über seine neue Aufgabe. Die Folgen mit Tim Raue werden ab Juni produziert, wie RTL mitteilt.

Privatleben von Tim Raue: Wer ist seine Frau und hat er Kinder?

Bereits 1992 lernte Tim Raue seine erste Ehefrau Marie-Anne bei der Arbeit kennen. Mit ihr zusammen leitete er das Restaurant "44" in Berlin. 2016 folgte jedoch die Scheidung. Nur ein Jahr später heiratete der Sternekoch erneut. Mit Katharina Wolschner ist er bis heute glücklich.

Tim Raue hat weder mit seiner Ex noch mit seiner aktuellen Ehefrau Kinder.