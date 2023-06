Stern auf dem Walk of Fame: Tupac Shakur posthum geehrt

Rund 26 Jahre nach seinem Tod ist Tupac Shakur posthum mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden. Seine Schwester Sekyiwa "Set" Shakur erklärte, dass damit ein Traum ihres verstorbenen Bruders in Erfüllung gehe.

Tupac Shakur (1971-1996) hat am 7. Juni posthum einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Rund 26 Jahre nach seinem Tod . Es ist der 2.758. Stern auf dem Hollywood Boulevard.

Tupac habe stets gewusst, dass er für etwas Großes bestimmt gewesen sei, erklärte Sekyiwa Shakur während der Zeremonie. "Vom ersten Mal, als er im Alter von 13 Jahren die Bühne des Apollo-Theaters betreten hat, bevor irgendjemand seinen Namen gekannt hat, wusste er, dass er den Traum hatte, hier auf dem Walk of Fame einen Stern zu besitzen", sagte sie sichtlich gerührt.

An diesem Tag werde laut Sekyiwa mit Tupac nicht nur ein verstorbener Star geehrt, sondern auch "die Arbeit und die Leidenschaft", mit der der Rapper seine Träume verwirklichen wollte. "Sein himmlischer Stern wird heute ein bisschen heller leuchten. Und einmal mehr hat er uns äußerst stolz gemacht. Wir lieben dich, Tupac."

"Die gesamte Welt fühlt Tupacs Botschaft"

Auch Regisseur Allen Hughes (51), der die Doku-Serie "Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur" gedreht hat, kam zu Wort. Die Dokumentation beleuchtet das Leben und das Vermächtnis des Rappers und seiner Mutter, der Black-Panther-Aktivistin Afeni Shakur (1947-2016). Tupac sei wie Che Guevara (1928-1967) oder Malcolm X (1925-1965) zu einem "globalen Symbol für Rebellion" geworden. Auch für heutige Aktivisten sei er eine Inspiration: "Die gesamte Welt fühlt Tupacs Botschaft."

Tupac war einer der erfolgreichsten Rapper der 1990er und wird bis heute als einer der einflussreichsten Rap-Künstler überhaupt gesehen. Auch im Schauspielgeschäft war er zu dieser Zeit erfolgreich, mit Filmen wie "Poetic Justice" an der Seite von Janet Jackson (57). In East Harlem geboren, wurde Tupac zu einer zentralen Figur des Westküsten-Hip-Hop. Damalige Auseinandersetzungen zwischen Westcoast- und Eastcoast-Künstlern führten 1996 zur Ermordung von Tupac Shakur, der zu diesem Zeitpunkt nur 25 Jahre alt war.