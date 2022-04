Stephanie Stumph zeigt ihren Babybauch

Schauspielerin Stephanie Stumph lässt zum ersten Mal öffentliche Blicke auf ihren Babybauch zu. Gleichzeitig wirkt sie erleichtert, nachdem sie die süße Schwangerschaftsbombe endlich platzen lassen konnte.

Wenige Stunden nachdem die Schwangerschaftsbombe am Montagmorgen platzte, meldete sich Schauspielerin Stephanie Stumph (37) auch persönlich zu Wort. Zu zwei Fotos aus dem Babybauch-Shooting für das Magazin "Bunte" schrieb die gebürtige Dresdenerin : "Ich habe lange Zeit nicht mehr wirklich viel von mir blicken lassen. Im neunten Monat lässt sich nun mein kleines Geheimnis aber nicht mehr verstecken."

Ohne Ende Promi-Gratulanten

"Wie toll! Ich gratuliere!", kommentierte Schauspielkollegin Anna Maria Mühe (36). Der ebenfalls schwangere Ex-"GZSZ"-Star Janina Uhse (32) postet ein rotes Herz. Von Schauspieler Tom Wlaschiha (48, "Game of Thrones") bekommt sie sogar zwei rote Herzen. "Ich freu mich so für Dich!! Und bildschön bist Du", schreibt Moderatorin Susanne Klehn (40). Und auch Nina Moghaddam (41) schwärmt: "Du siehst wahnsinnig schön aus. Genieß die Restschwangerschaft und eine wundervolle Geburt." Ex-"GZSZ"-Star Sila Sahin-Radlinger (36) postet Emojis mit Herzchen in den Augen.

Steven Gätjen (49), Sönke Möhring (49), Stefan Konarske (42) und viele Promis mehr freuen sich mit der werdenden Mutter.

Stephanie Stumph: "Es ist ein absolutes Wunschkind"

Wie am Montag bekannt wurde, bestätigte die Schauspielerin entsprechende Schwangerschaftsgerüchte im . "Es ist ein absolutes Wunschkind." Auch über den Vater ihres ersten Kindes, ein plastischer und rekonstruktiver Chirurg aus München, sprach Stumph. Sie habe in ihrem Florian (38) nach fünf Jahren Single ihren Wunschpartner gefunden.

Erstmals getroffen hätten sich die beiden an ihrem letzten Drehtag bei der Krimireihe "Der Alte". Sie habe sich den Ringfinger gebrochen und musste ins Krankenhaus. Dort habe sie den Mann kennengelernt, von dem sie schon in der Notaufnahme wusste: "Der ist es!"

Stephanie Stumph wurde mit der Krimireihe "Stubbe - Von Fall zu Fall" bekannt, für die sie zusammen mit ihrem Vater Wolfgang Stumph (76) von 1995 bis 2014 vor der Kamera stand. Seit 2015 dreht sie neben vielen anderen Projekten für die Krimireihe "Der Alte".