Steffi Graf und Andre Agassi: Sohn Jaden zeigt sich schwer verliebt

Jaden Agassi und Freundin Catherine Holt zeigen sich auf Instagram schwer verliebt. Der Sohn von Steffi Graf und Andre Agassi postete nach längerer Zeit wieder gemeinsame Pärchenfotos.

Lächelnd legt er den Arm um sie und schmiegt sich an ihre Seite: Jaden Agassi, der Sohn von Steffi Graf (56) und Andre Agassi (55), hat nach längerer Zeit wieder gemeinsame Fotos mit seiner Freundin Catherine Holt geteilt. Das Paar besuchte ein Pferderennen in Kalifornien.

Sie kommentiert mit einer Liebeserklärung

teilte der Baseballspieler mehrere Bilder von dem Wochenende. Der Promi-Sohn setzte auf lässige Outfits mit Shorts, lockeren Hemden und Sonnenhut. Seine Freundin Catherine Holt hingegen präsentierte sich in mehreren eleganten Looks: einem langen weißen Kleid mit schwarzen Punkten, einem kurzen Blumenkleid und einem blauen Minidress - jeweils kombiniert mit auffälligen Fascinators.

Während Jaden Agassi in seinem Kommentar bereits an das Pferderennen 2026 denkt - "362 Tage bis zur nächsten Eröffnung" - schwelgt Catherine Holt in Erinnerungen. "Das beste Wochenende aller Zeiten", schrieb sie und gab dann noch eine öffentliche Liebeserklärung ab: "Ich liebe dich."

"Die besten zwei Jahre meines Lebens"

Das Paar machte seine Beziehung im Februar 2023 öffentlich und zeigte sich danach oft zusammen in den sozialen Netzwerken. Im September 2024 schwärmte Jaden Agassi : "Die besten zwei Jahre meines Lebens und alles dank dir! Ich liebe dich so sehr, ich kann es kaum erwarten, dass noch so viele kommen."

Jaden Gil Agassi ist das älteste Kind der Tennislegenden Steffi Graf und Andre Agassi. Er kam am 26. Oktober 2001 zur Welt - nur vier Tage nach der Hochzeit des Paares, das sich am 22. Oktober 2001 im kleinen Kreis in Las Vegas das Jawort gab. Zwei Jahre später, am 3. Oktober 2003, machte Tochter Jaz Elle (21) die Familie dann komplett.