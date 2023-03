Stefano Zarrella und Romina Palm gehen ab sofort "getrennte Wege"

Stefano Zarrella und seine Verlobte, Romina Palm, haben ihre Beziehung beendet. Es habe "einfach nicht mehr gereicht", schreibt der jüngere Bruder von Moderator Giovanni Zarrella bei Instagram.

Vor nicht ganz zwei Jahren haben sich Stefano Zarrella (32) und Romina Palm (23) verlobt. Statt vor den Traualtar zu treten, haben sie ihre Beziehung beendet, wie der Bruder von Moderator und Sänger Giovanni Zarrella (45) .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Stefano Zarrella: "Romina und ich haben uns getrennt"

"Es fällt mir nicht leicht, aber ihr habt ein Recht es zu erfahren: Romina und ich haben uns getrennt", schreibt der 32-Jährige in einer Story an seine knapp 1,4 Millionen Follower. Für eine Beziehung mit der ehemaligen "GNTM"-Teilnehmerin habe es "am Ende einfach nicht mehr gereicht".

Es falle zwar schwer, dies zu realisieren, "aber wir werden ab nun getrennte Wege gehen", heißt es weiter. Zarrella hoffe, dass seine Fans verstehen, dass er es bei diesem Beitrag belassen wolle, um "gemeinsam mit Euch nach vorne zu schauen". Palm hat sich zur Trennung bisher nicht geäußert. verwies sie aber auf die ihres Ex-Partners Stefano.

Im Sommer 2021 hatte das Paar öffentlich gemacht, dass es sich verlobt hatte. Palm ihren Verlobungsring und kommentierte dazu "JA". Auf weiteren Bildern lag die "Germany's next Topmodel"-Finalistin Zarrella in den Armen.