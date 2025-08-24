Stefanie Hertel übernimmt "Immer wieder sonntags": Was Freundin von Stefan Mross damit zu tun hat

Stefan Mross trauert um seine geliebte Mama. Aufgrund seines Verlustes moderiert er die aktuelle Ausgabe von "Immer wieder sonntags" nicht, denn Ex-Frau Stefanie Hertel springt ein. Die Sängerin richtet liebevolle Worte an den Showmaster und seine neue Partnerin Eva Luginger.

Einige Zuschauer dürften am Sonntagmorgen (24. August) überrascht sein, wenn sie "Immer wieder sonntags" einschalten. Statt Stefan Mross präsentiert seine Ex-Frau Stefanie Hertel das beliebte Format. Der überraschende Wechsel hat einen ernsten Hintergrund, denn der Showmaster trauert um seine Mutter. Stefanie Mross ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 85 Jahren gestorben. Hertel selbst richtet kurz vor Show liebevolle Worte an ihren Verflossenen.

Stefanie Hertel erklärt Hintergründe für "Immer wieder sonntags"-Übernahme

Stefanie Mross steht bei "Immer wieder sonntags" nicht allein vor der Kamera. Unterstützt wird sie von Sängerin und Moderatorin Uta Bresan. Dass die Ex von Stefan Mross die Sendung nach dem Trauerfall übernimmt, ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Die Idee dazu kam allerdings von Eva Luginger, der Partnerin von Mross.

"Als ich erfahren habe, dass die Idee von Eva [Luginger, d.R.] kam und Stefan sich damit gut fühlt, war für mich sofort klar, dass ich einspringe und er in Ruhe Abschied nehmen kann", schreibt Stefanie Hertel in ihrer Instagram-Story. "Seiner Familie und ihm wünschen Lanny und ich viel Kraft." Auch die gemeinsame Tochter Johanna Mross verabschiedet sich von ihrer Oma. Die Sängerin schreibt ebenfalls in ihrer Story: "Pfiat de Oma. Gib am Opa an Bussal von mir."

Ex-Frau richtet rührende Worte an Stefan Mross

Zum Start von "Immer wieder sonntags" begrüßt Stefanie Hertel die Gäste und Zuschauer zwar mit einem Lächeln, dennoch kommt sie gleich am Anfang auf den bitteren Verlust ihres Ex-Mannes zu sprechen. "Das ist eine ganz besondere Sendung heute. Es ist nicht nur die letzte Sendung vor dem großen Finale, es ist auch die Sendung, die Stefan Mross nicht moderieren wird – Sie haben es alle mitbekommen – aus familiären Gründen", erklärt sie die Hintergründe ihrer Moderation.

Stefanie Hertel richtet in "Immer wieder sonntags" liebevolle Worte an ihren Ex-Mann Stefan Mross. © Screenshot ARD

Dann richtet sie noch liebevolle Worte direkt an Stefan Mross: "Lieber Stefan, ich kann an dieser Stelle nur sagen: Ich kann deine Trauer total nachempfinden und wir alle hier in der 'Immer wieder sonntags'-Arena, meine Familie und ich, sind in Gedanken ganz, ganz fest bei dir."

Stefan Mross in Trauer um seine Mutter Stefanie

Die Mutter von Stefan Mross litt an Demenz. Zuletzt verbrachte der Schlagerstar viel Zeit mit ihr, wich ihr in ihren letzten Momenten nicht von der Seite. Ob er zum Finale wieder für "Immer wieder sonntags" vor der Kamera stehen wird, bleibt abzuwarten.