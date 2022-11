Stefan Mross soll Kandidat bei "Kampf der Realityshow" mit Cathy Hummels sein

Schlager-Star Stefan Mross (47) wagt eine berufliche Neuorientierung: Er wird Kandidat bei "Kampf der Realitystars". Das will die "Bild" wissen.

Erst vor wenigen Tagen gab er die Trennung von Ehefrau Anna-Carina Woitschack bekannt. Jetzt gibt es schon die nächste Überraschung für die Fans von Stefan Mross: Der Schlager-Star und Entertainer soll 2023 bei "Kampf der Realitystars" zu sehen sein. Die Aufzeichnung der Trash-Sendung ist bereits in diesem Jahr.

Ist Stefan Mross Teilnehmer bei "Kampf der Realityshow"?

Der Moderator und Trompeter wurde kürzlich in den Instagram-Storys von Reality-Sternchen Kate Merlan gesichtet. Nun will die " " den Grund dafür herausgefunden haben: Mross nimmt wohl an der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" teil. Tattoo-Model Merlan war 2020 bei der RTL2-Sendung dabei – hat sie ihm vielleicht schon Tipps für die Aufzeichnung gegeben?

Stefan Mross: Ehe-Aus mit Anna-Carina Woitschack

Im Leben von Stefan Mross gibt es gerade einige Neuerungen. Erst am 11. November gaben er und Anna-Carina Woitschack ihr Ehe-Aus bekannt. Folgt nun die Trash-TV-Premiere? Wird er im neuen Jahr am Traumstrand von Thailand mit Influencern und C-Prominenz um einen Haufen Geld kämpfen. Wann genau die Staffel 2023 ausgestrahlt wird, ist noch unklar.