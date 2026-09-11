Stefan Mross kassiert Seitenhieb von Florian Silbereisen: "Nicht vernünftiger"

Stefan Mross und Florian Silbereisen verbindet seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. Die beiden beliebten Entertainer begegnen sich mit großer gegenseitiger Wertschätzung und Respekt. Doch unter guten Freunden darf natürlich auch einmal gefrotzelt werden.

In der vorletzten Ausgabe von " " am 30. August war Florian Silbereisen (45) zu Gast. Der beliebte Entertainer präsentierte dem Publikum seinen Song "Schutzengel" und wurde anschließend von Stefan Mross (50) zum Gespräch empfangen. Auf der Bühne blickten die Freunde auf vergangene Zeiten zurück.

Stefan Mross begrüßt Florian Silbereisen: TV-Kollegen schwelgen in Erinnerungen

"Florian, hätten wir in unserem Leben auch ab und zu mal einen Schutzengel gebraucht, wenn wir auf Tournee waren?", fragte Mross seinen Kumpel nach dessen Showeinlage. "Stefan, ich glaube, wir hatten sehr viele Schutzengel im Leben. Das Leben hat es bisher immer gut gemeint mit uns", stellte Silbereisen klar. Schon zu Kindheitstagen waren die Moderatoren miteinander befreundet. Beide standen bereits in jungen Jahren als Volksmusiker auf der Bühne – eine von vielen Gemeinsamkeiten, die sie schon früh teilten. Silbereisen schwelgte nun in Erinnerungen: "Wir waren so viel unterwegs und sehr jung."

Florian Silbereisen teilt gegen Promi-Kumpel aus: "Nicht vernünftiger"

Die Volksmusikbranche war wie eine große Familie. Stefanie Hertels (47) Vater Eberhard (†85), der in den 70er-Jahren den großen Durchbruch als Sänger schaffte, habe sich liebevoll um Mross und seinen Kumpel gekümmert. "Er hat immer versucht, ein bisschen auf uns aufzupassen", schwärmte Silbereisen jetzt bei "Immer wieder sonntags". Witzelnd meinte er zudem: "Wir haben immer versucht, dieser Kontrolle zu entkommen. Aber mittlerweile, Stefan, sind wir zwei die Alten." Silbereisen konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Du bist ja noch mal ein bisschen älter als ich. Ich habe jetzt nicht 'vernünftiger' gesagt..."

TV-Kollegen und Freunde: Stefan Mross freute sich bei "Immer wieder sonntags" über einen Besuch von Florian Silbereisen. © imago/Star-Media

Wilde Zeiten bei Silbereisen und Mross: "Wenn wir ein Buch rausbringen würden"

Sein TV-Kollege nahm die kleine Spitze gelassen. Das Publikum lachte. Mross und Silbereisen schwelgten weiter in Erinnerungen. Offenbar machten die Kumpels auch sehr wilde Erfahrungen. Für Stefan Mross steht fest: "Wenn wir ein Buch rausbringen würden, würde das nicht gekauft werden, weil jeder sagen würde: So ein Schmarrn, was da drin steht." Auf welche Erlebnisse der 50-Jährige wohl anspielte? Auf der ARD-Bühne hielt er sich bedeckt. Auch für Florian Silbereisen steht jedenfalls außer Frage: "Als Kinder und als Jugendliche haben wir natürlich viel Spaß gehabt."

Silbereisen fand auf der TV-Bühne lobende Worte für Mross. Mross habe es geschafft, ihn als einstigen Morgenmuffel "zu einem Frühaufsteher zu machen". Denn um keine Sendung von "Immer wieder sonntags" zu verpassen, habe es der "Schlagerboom"-Moderator lieben gelernt, am Wochenende früh aus dem Bett zu kommen. Stefan Mross zeigte sich gerührt und nahm seinen Freund brüderlich in den Arm.