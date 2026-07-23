Stefan Mross ganz emotional wegen Jürgen Drews: "Hat mich gerührt"

Jürgen Drews zählt zu den bekanntesten Schlagersängern Deutschlands. Tochter Joelina tritt in seine musikalischen Fußstapfen und genießt die volle Unterstützung ihres Vaters. Ein besonderer Familienzusammenhalt, der auch Stefan Mross nicht entgangen ist.

Joelina Drews (30) steht mit ihrer Musik und einem erfolgreichen Podcast auf eigenen Füßen. Auch wenn sie sich karrieretechnisch vom Elternhaus freigeschwommen hat, spricht sie gerne über ihren Vater Jürgen Drews (81). Wie sehr sie dieser geprägt hat und wie die berühmte Familie heute ihr Privatleben schützt – bei Stefan Mross (50) plaudert Joelina aus dem Nähkästchen.

Stefan Mross über Jürgen Drews: "Hat mich gerührt"

Während sich Jürgen Drews weitestgehend aus dem Show-Geschäft zurückgezogen hat, ist Joelina ein gern gesehener Gast auf deutschen Schlagerbühnen. Ihr berühmter Vater unterstützt sie, wo er kann – was auch Stefan Mross im Podcast "Schlagertalk" anerkennt: "Dein Papa ist mit dabei, dem habe ich gestern die Hand geben dürfen. Und deine liebe Mama. Also das hat mich schon sehr, sehr geehrt und sehr, sehr gerührt, [das] hinten im Backstage zu erleben."

Über den "Ein Bett im Kornfeld"-Sänger sagt Stefan Mross: "Und Humor hat er immer noch den gleichen!" Eine Tatsache, über die auch Joelina Drews sehr glücklich ist: "Ich glaube, den verliert er auch niemals, Gott sei Dank!" Was Stefan Mross zu folgenden Worten bewegt: "Das ist ja auch ganz, ganz wichtig."

Stefan Mross traf kürzlich Backstage auf Jürgen Drews und freute sich über die Begegnung. © imago/Hofer

Joelina Drews über Vorbilder: "Mein Papa hat mich doll geprägt"

Im Gespräch verrät Joelina Drews auch, wer musikalisch zu ihren größten Idolen zählt: "Ich glaube, da gibt es nicht dieses eine Vorbild. Ich bin ja auch viel mit Popmusik unter anderem aufgewachsen. Bei mir waren das dann tatsächlich große Gesangsdiven wie Whitney Houston, Christina Aguilera, Mariah Carey." Doch auch Papa Jürgen war ihr stets ein wichtiges Vorbild: "Der hat mich ja ganz, ganz doll geprägt auf meinem Weg. Und ich glaube, man schaut sich dann automatisch vieles irgendwo auch ab. Und der hat mir auch viel von seiner Lebenseinstellung mitgegeben."

Jürgen Drews prägte seine Tochter Joelina auf ihrem musikalischen Werdegang. © imago/Bildagentur Monn

Schließlich kommt die 30-Jährige auf ihr Leben abseits der Öffentlichkeit zu sprechen. Wie gelingt es der berühmten Familie, ihre Privatsphäre zu schützen? "Ich glaube, wir sind mittlerweile, jetzt, wo mein Papa aufgehört hat, schon recht privat familiär", erzählt Joelina Drews. "Ab und zu begleiten meine Eltern mich dann ja schon auch irgendwohin hin, wie jetzt zum Beispiel hier. Aber wir haben schon gesagt, jetzt wo er aufgehört hat, das ist schon wichtig, dass wir auch viel privat halten – und das schützen wir auch."