Stefan Mross feiert Weihnachten im Wohnmobil

Stefan Mross und seine Frau Anna-Carina verbringen das Weihnachtsfest auf vier Rädern: Das Ehepaar macht es sich im Wohnmobil gemütlich.

Musiker Stefan Mross (45, ) und seine Frau Anna-Carina (28) werden Weihnachten in ihrem Wohnmobil feiern. Das verriet das Paar am Samstagabend in der TV-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" von Florian Silbereisen (39). "Es sind besondere Zeiten und wir dachten, wir machen uns ein paar besondere Momente. Andere Zeiten erfordern andere Maßnahmen. Es geht mit dem Wohnmobil durch die Winterlandschaft und wir machen es uns gemütlich", erklärte die 28-Jährige. Auch einen "echten Weihnachtsbaum" wird es geben. Der werde aber "etwas kleiner ausfallen", fügte ihr Ehemann hinzu.

Mit dem "Adventsfest der 100.000 Lichter" verbindet das Ehepaar einen ganz besonderen Moment. Vor einem Jahr machte Stefan Mross seiner Freundin Anna-Carina Woitschack dort den Heiratsantrag. "So nervös habe ich ihn noch nie erlebt", erzählte Florian Silbereisen nun rückblickend: "Er hat gezittert." Geheiratet wurde dann im Juni, ebenfalls im TV: In der ARD-Show "Schlagerlovestory.2020" - mit Moderator und Trauzeuge Florian Silbereisen - gaben sie sich das Jawort.