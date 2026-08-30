Stefan Mross emotional: "Bergdoktor"-Star bringt Moderator zum Weinen

In der vorletzten Ausgabe von "Immer wieder sonntags" konnte Stefan Mross seine Tränen kaum zurückhalten. Gäste wie Beatrice Egli und Claudia Jung sorgten für emotionale Momente – und ein "Bergdoktor"-Star überraschte den Gastgeber.

Der Abschied ist beinahe gekommen: Mit der vorletzten Folge "Immer wieder sonntags" hat Stefan Mross das Finale der beliebten Schlager- und Volksmusikshow eingeleitet.

Beatrice Egli kündigt an: "Da kommt Neues"

Nur noch eine Ausgabe, "dann ist 'Immer wieder sonntags' vielleicht erstmal Geschichte", erklärte Stefan Mross zu Beginn am Sonntagmorgen, 30. August. Das Format ist den Sparmaßnahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum Opfer gefallen und soll nach der aktuellen Saison eingestellt werden. Ob hinter den Kulissen noch an einem Rettungsplan gefeilt wird, bleibt abzuwarten.

Während der Moderator in den vergangenen Wochen versuchte, die Wehmut über das drohende Aus beiseitezuschieben, war die Ergriffenheit in der vorletzten Ausgabe kaum noch zu verbergen - und das keineswegs nur bei dem 50-Jährigen selbst. Auch Beatrice Egli machte aus ihrer Trauer keinen Hehl. "Da wo mein Publikum ist, bin ich zu Hause - und deswegen auch hier bei 'Immer wieder sonntags'. Wir werden diese Sendung vermissen, aber ich weiß, da kommt Neues", fand die beliebte Schlagersängerin tröstende Worte und legte Stefan Mross dabei liebevoll die Hand auf die Schulter.

Nach Auszeichnung von Ronja Forcher: Stefan Mross bricht in Tränen aus

Noch bewegender wurde es wenig später: Stefan Mross bedankte sich bei Ronja Forcher, die in den letzten Jahren durch Deutschland fuhr und "Herzensmenschen" auszeichnete. Was der Moderator jedoch nicht wusste: Der "Bergdoktor"-Star hatte auch für ihn eine Auszeichnung mit im Gepäck. "Ich glaube, den Wichtigsten haben wir leider vergessen. Lieber Stefan, ich hoffe, du weißt, wie toll du bist und wie viel du den Menschen bedeutest. Auch du bekommst heute einen 'Herzensmensch'-Button, damit du nie vergisst, wie besonders du bist", sagte sie und überreichte ihm den Anstecker. Nach diesen rührenden Worten zeigte sich Stefan Mross tief ergriffen und nahezu sprachlos. Dem Moderator kamen die Tränen. Ein zutiefst emotionaler Moment, der garantiert auch vor den TV-Bildschirmen kaum ein Auge trocken ließ.

Große Gefühle gab es auch an anderer Stelle: Claudia Jung widmete in der Show das Lied "Die Liebe meines Lebens (Für immer du)" ihrem geliebten Ehemann Hans, der Anfang des Jahres an Krebs verstorben war. "Was haben wir zusammen in den Jahren durchgemacht, gelitten für den andern, manche Träne weggelacht. Natürlich auch gestritten, das gehört nun mal dazu. Die Liebe meines Lebens, das warst du", sang sie - und rührte das Publikum von "Immer wieder sonntags" sowie Stefan Mross damit zu Tränen.

Dieser Newcomer ist "Sommerhitkönig 2026"

Doch nicht nur für große Emotionen, sondern auch für absolute Partystimmung war in der vorletzten Ausgabe gesorgt: Florian Silbereisen begeisterte das Publikum mit seinem neuen Song "Schutzengel" - der deutschen Version des niederländischen Mega-Hits "Engelbewaarder" von Marco Schuitmaker.

Und auch kulinarisch hatte diese Folge ein echtes Highlight zu bieten: Erstmals durfte Moderator Stefan Mross seine Partnerin Eva Luginger in der Starküche begrüßen. Am Herd bewies die Schlagersängerin ihr Talent und zauberte einen ganz persönlichen Klassiker - das gemeinsame Lieblingsgericht des Paares: deftige Schinkennudeln mit Ei.

Nach dem kulinarischen Zwischenspiel stieg zum Ende der vorletzten Ausgabe noch einmal die Spannung: Die finale Entscheidung um den Titel "Sommerhitkönig 2026" stand bevor. Die Zuschauer hatten die Qual der Wahl zwischen Patrick Steindl und seinem Titel "Ein heißer Sommerflirt" sowie Sonny Kay mit "Liebe geht weiter". Kurz vor 12 Uhr stand schließlich das Ergebnis fest - und dieses war eindeutig: Mit 66 Prozent wurde Patrick Steindl zum neuen "Sommerhitkönig" gekrönt.