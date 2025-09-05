Startrainer Luis Enrique muss nach Fahrradsturz operiert werden

Schock für Paris Saint-Germain: Der spanische Startrainer Luis Enrique ist bei einem Fahrradunfall gestürzt und hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Der 55-Jährige muss operiert werden.

Luis Enrique befindet sich nach einem Sturz mit dem Fahrrad im Krankenhaus.

Schrecksekunde für Paris Saint-Germain: Startrainer Luis Enrique (55) ist am Freitag bei einem Fahrradunfall schwer gestürzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 55-jährige Spanier zog sich dabei einen Bruch des Schlüsselbeins zu, wie der französische Meister .

"Nach einem Fahrradsturz am Freitag wurde der Trainer von Paris Saint-Germain, Luis Enrique, von den Rettungskräften versorgt und wird wegen eines Schlüsselbeinbruchs operiert", heißt es in der offiziellen Stellungnahme des Klubs. Die genauen Umstände des Unfalls blieben zunächst unklar.

Klub wünscht schnelle Genesung

Paris Saint-Germain versicherte seinem Cheftrainer die volle Unterstützung. "Paris Saint-Germain möchte Luis Enrique seine volle Unterstützung ausdrücken und wünscht ihm eine schnelle Genesung. Der Klub wird in Kürze weitere Informationen mitteilen", teilte der Klub mit.

Einsatz beim nächsten Spiel fraglich

Ob Luis Enrique beim nächsten Ligaspiel gegen RC Lens nach der Länderspielpause oder beim Champions-League-Auftakt gegen Atalanta Bergamo an der Seitenlinie stehen kann, ist derzeit völlig offen. Denkbar wäre, dass er das Geschehen zunächst von zu Hause aus verfolgen muss.

Der gebürtige Spanier übernahm PSG im Sommer 2023 und führte den Verein in der vergangenen Saison zu historischen Erfolgen. In 133 Spielen unter seiner Regie holte Paris Saint-Germain 87 Siege, 19 Unentschieden und kassierte nur 16 Niederlagen. Der absolute Höhepunkt war der Gewinn der ersten Champions-League-Trophäe der Vereinsgeschichte. Zuvor stand der ehemalige Weltklasse-Spieler bereits beim FC Barcelona oder der spanischen Nationalmannschaft an der Seitenlinie.

Luis Enrique ist seit 1997 mit seiner Ehefrau Elena Cullel verheiratet und hat mit ihr drei Kinder. Ihre jüngste Tochter Xana, starb am 29. August 2019 im Alter von neun Jahren an Knochenkrebs.