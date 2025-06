Stars und Kollegen trauern um NDR-Legende Carlo von Tiedemann

Der langjährige NDR-Moderator Carlo von Tiedemann ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Viele Promis und Kollegen nehmen in den sozialen Medien Abschied.

Große Trauer um Carlo von Tiedemann (1943-2025): Der Moderator ist am 8. Juni im Alter von 81 Jahren in Hamburg verstorben. Das teilte der NDR mit, für den Carlo von Tiedemann viele Jahre sowohl im Radio als auch im Fernsehen gearbeitet hat. Einige Promis haben sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und sich von dem Moderator rührend verabschiedet.

Der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer (75) schrieb zu einem gemeinsamen Bild mit Carlo von Tiedemann: "Lieber Carlo, wir kannten uns fast 50 Jahre. Als ich in Hamburg anfing, warst du schon ein gestandener Fernsehmann." Er sei sehr traurig, von einem "lieben Gefährten" Abschied nehmen zu müssen, erklärte Hofer weiter. Er sei in Gedanken bei der Familie des verstorbenen Kollegen. "Hoffe, Ihr kommt gut über die schweren Stunden. Ich werde dich so wie auf diesem Foto in Erinnerung behalten. R.I.P."

Carlo von Tiedemanns NDR-Kollege Hinnerk Baumgarten (57) verabschiedete sich ebenso : "Du warst ein sensationeller Unterhalter, du warst ein Menschenfreund, du warst ein Freund, Kollege und Bruder im Geiste. Toller Kerl, Carlo. Adieu, ich werde dich nicht vergessen."

Moderationskollege Steffen Hallaschka (53) schrieb : "Tschüs, Carlo! Was für ein Verlust für unsere Stadt, unsere Branche und alle, die ihn kannten. Mein Mitgefühl seinen Liebsten!"

"Gute Reise , liebster Carlo"

Dragqueen Olivia Jones (55) postete mit dem Moderator bei Instagram und kommentierte es "im Namen der ganzen Olivia-Jones-Family" mit: "Ein großes Herz hat für immer aufgehört zu schlagen. Wir werden dich vermissen, Carlo. Dich, deinen Humor, deine Menschlichkeit, dein Mitgefühl, die wilden Kiez-Partys und auch deine nachdenklichen Momente." Für viele sei er "Mister NDR" gewesen, "für uns warst du einer der großherzigsten Menschen, die wir kennenlernen durften. Danke, dass du unser Leben so lange begleitet und bereichert hast."

Schauspielerin Katy Karrenbauer (62) kommentierte den Beitrag und verabschiedete sich ebenfalls: "Gute Reise, liebster Carlo, du wundervoller Mensch, du großes Herz. Wir werden dich alle sehr vermissen. All deinen Lieben sende ich mein tiefes Beileid und Mitgefühl."

Schauspielerin Jenny Elvers (53) schrieb in einem eigenen Post des Moderators bei der Arbeit vor dem Radiomikrofon: "Du wirst fehlen, mein Freund! Gute Reise, Carlo!"