Stars trauern um Broadway-Legende Stephen Sondheim

Stephen Sondheim ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Viele Stars aus Film, Fernsehen und Theater trauern um die Broadway-Legende.

Broadway-Legende Stephen Sondheim (1930-2021) ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Die Trauer um den berühmten Texter, Komponisten und Songwriter ist groß. Sondheim gewann im Laufe seiner Karriere mehrfach Tony und Grammy Awards sowie einen Oscar (für den Song "Sooner or Later" aus dem Film "Dick Tracy"). In den 1950er-Jahren schrieb er die Gesangstexte von "West Side Story", später komponierte er Musicals wie "A Little Night Music", "Into the Woods" oder "Sweeney Todd".

In den sozialen Medien trauern viele große Stars aus Film, Fernsehen und Theater um Sondheim. Unter anderem : "Immer mal wieder gibt es jemanden, der eine ganze Kunstform grundlegend verändert. Stephen Sondheim war einer von ihnen." Der Schauspieler fügte hinzu: "Millionen trauern um ihn, ich möchte auch meinen Dank für alles ausdrücken, was er mir und vielen anderen gegeben hat."

"Ein Gigant"

Sondheim den "Musiktheater-Gigant" unserer Zeit und "eine Inspiration nicht nur für zwei, sondern für drei Generationen". Seinen Beitrag zum Theater werde niemand übertreffen. : "Gott sei Dank wurde Sondheim 91 Jahre alt, damit er die Zeit hatte, so wundervolle Musik und GROSSARTIGE Texte zu schreiben! Möge er in Frieden ruhen."

