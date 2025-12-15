Starregisseur Reiner und Frau tot aufgefunden: Er dreht die bekanntesten Filme der 80er und 90er Jahre

"Harry und Sally" gilt als Kultfilm. "Eine Frage der Ehre" wurde für den Oskar nominiert. Jetzt ermittelt die Mordkommission, nachdem Regisseur Rob Reiner tot aufgefunden worden sein soll.

Rob Reiner und seine Frau Michele sind laut einem Statement der Familie tot. (Archivbild)

Der US-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele sollen tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Auch ein Statement der Familie zum Tod des Ehepaars wird zitiert. Die Mordkommission der Polizei Los Angeles hat nach eigenen Angaben mit Untersuchungen begonnen, wollte die Identität der gefundenen Personen aber zunächst nicht bestätigen.

"Mit tiefster Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unvorstellbar schweren Zeit um Wahrung unserer Privatsphäre", heißt es laut CNN in der Mitteilung der Familie Reiner. Rob Reiner war 78 Jahre alt. Zum Alter seiner Frau Michele gab es unterschiedliche Angaben von 65 bis 68 Jahren.

Mordkommission ermittelt

Man habe zwei Leichname am Sonntagnachmittag (Ortszeit) gefunden, werde sich aber nicht zur Identität der Toten äußern, sagte Alan Hamilton von der Polizei Los Angeles (LAPD) in der Nacht zum Montag. Die Mordkommission der LAPD habe die Untersuchung übernommen und bereits einen Durchsuchungsbefehl beantragt, so Hamilton. Bislang habe man keinen Verdächtigen festgenommen oder identifiziert, so Hamilton weiter.

Großer Medienrummel beim Haus von Rob Reiner im Stadtteil Brentwood in Los Angeles. © Ethan Swope/AP/dpa

Die beiden Leichname sollen mit Stichverletzungen aufgefunden worden sein, berichten die US-Sender NBC und ABC übereinstimmend. US-Medien berichten von einem großen Polizeiaufgebot vor dem Haus des Regisseurs im Stadtteil Brentwood.

Hollywood und Politik trauern

Schauspieler und Politiker zeigten sich zutiefst betroffen und schockiert. "Michelle und ich sind untröstlich über den tragischen Tod," schrieb der frühere US-Präsident Barack Obama auf der Plattform X. Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und die frühere Anführerin im US-Repräsentantenhaus Nancy Pelosi sprachen der Familie ihr Beileid aus.

Die Polizei hat den Einsatzort abgesperrt. © Ethan Swope/AP/dpa

Er sei "entsetzt" über den Tod des Regisseurs und seiner Frau, schrieb der Hollywood-Schauspieler Elijah Wood auf der Plattform X. Ähnlich äußerten sich die Schauspieler James Woods und Roseanne Barr auf X.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

"Rob Reiner ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte von Film und Fernsehen. Sein Einfluss auf die amerikanische Kultur kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden," sagte Sean Astin, der Vorsitzende der US-Schauspielgilde, in einer Mitteilung.

Einer der gefragtesten Regisseure

Mit Filmen wie "Stand By Me - Das Geheimnis eines Sommers", "Harry und Sally" und "Eine Frage der Ehre" stieg Reiner in die Riege von Hollywoods gefragtesten Regisseuren auf.

In Hollywood-Kreisen war Reiner als streitbarer Liberaler bekannt. So machte er sich 1998 in einer Volksabstimmung für eine höhere Tabaksteuer in Kalifornien stark. Zudem kämpfte der vierfache Vater jahrelang für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe.