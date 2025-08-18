"Starnacht am Wörthersee": Beim Interview mit Kerstin Ott platzt Barbara Schöneberger der Kragen

Moderatorin Barbara Schöneberger (50) musste das Publikum bei der "Starnacht am Wörthersee" 2025 lautstark ermahnen, nachdem Fans sie während eines Interviews störten. Und: Mehrere Mikro-Pannen sorgten für jede Menge Lacher auf der Bühne.

Was das Publikum am 4. und 5. Juli in Klagenfurt live gefeiert hat, konnten die TV-Zuschauer am 16. August 2025 in der ARD nachempfinden: Bei der großen "Starnacht am Wörthersee" 2025 traten Schlagergrößen wie Nino de Angelo (61), Kerstin Ott (41), Nik P. (58), Peter Schilling (69), Michael Patrick Kelly (46) und Melissa Naschenweng (31) auf. Moderiert wurde die Show wie üblich von "Bergdoktor"-Star Hans Sigl (50) und Barbara Schöneberger (50), die ganz nebenbei ihr zehnjähriges Moderationsjubiläum auf der "Starnacht"-Bühne feierte.

Schon der Auftakt der "Starnacht" hatte großes Gänsehaut-Potenzial: Schlagerstar Nik P. stand erstmals gemeinsam mit seinem Sohn auf der Bühne. Ein Familien-Highlight, das das Publikum direkt in gute Stimmung versetzte. Zwischen den Auftritten lieferten sich Schöneberger und Sigl einen gekonnten Schlagabtausch, bei dem die TV-Moderatorin allerdings oft das Nachsehen hatte.

Barbara Schöneberger kämpft bei der "Starnacht am Wörthersee" mit Technik-Pannen

Gleich mehrere Mikro-Pannen brachten Schöneberger ins Straucheln. Statt zu verzweifeln, machte sie einfach einen Witz daraus: "Man muss sich entscheiden, entweder super Gäste oder Ton." Kurz darauf kündigte sie lautstark Sängerin Christin Stark an, nur um dann lachend ins Mikro zu seufzen: "Kaputt."

Barbara Schöneberger kämpft bei der "Starnacht am Wörthersee" 2025 mit mehreren Mikrofon-Pannen – trotzdem sorgt sie mit Witz für gute Stimmung. © Screenshot ARD

Hans Sigl gratuliert Barbara Schöneberger zum zehnjährigen "Starnacht"-Jubiläum

Für Barbara Schöneberger war der Abend wohl in jeder Hinsicht etwas Besonderes: Sie feierte nämlich nicht nur das 25-jährige Jubiläum der "Starnacht am Wörthersee", sondern auch ihr eigenes zehnjähriges Jubiläum als "Starnacht"-Moderatorin. Von Co-Moderator Sigl gab es dazu Ballons mit der großen "10" – und ein charmantes Kompliment: "Du hast dich nicht verändert."

Barbara Schöneberger platzt bei der "Starnacht am Wörthersee" 2025 der Kragen, nachdem das Publikum während eines Interviews mit Kerstin Ott lautstark lautstark zu singen begann. © Screenshot ARD

Schöneberger ermahnt "Starnacht"-Publikum: "Jetzt mal kurz Ruhe!"

Ein Gespräch mit Kerstin Ott brachte Schöneberger dann aber doch aus dem Konzept. Während sie die Sängerin nach ihrem Auftritt interviewte, grölte eine Truppe aus dem Publikum Otts Hit "Die immer lacht" mit. Kerstin Ott nahm die Störung mit Humor, doch Schöneberger platzte schließlich der Kragen. "Das ist echt eine Konzentrationsleistung, hier weiter zu moderieren, während ihr die ganze Zeit reingrölt. Jetzt mal kurz Ruhe, jetzt wird es wichtig", raunzte sie die singende Gruppe an, bevor sie die österreichische Band "Alle Achtung" ankündigte.

Barbara Schöneberger zog bei der "Starnacht am Wörthersee" 2025 Nino de Angelos Shirt herunter, um sein Brust-Tattoo zu lesen. © Screenshot ARD

Barbara Schöneberger entblößt plötzlich Nino de Angelo

Für einen besonders amüsanten Bühnen-Moment sorgte außerdem Nino de Angelo. Als Barbara Schöneberger sein Brust-Tattoo lesen wollte, zog sie kurzerhand das Shirt des Sängers am Halsausschnitt bis zur Brustwarze nach unten. "Da muss man richtig rabiat werden", lachte sie. "Semper fidelis", las sie laut vor und übersetzte die Worte mit "Immer glücklich".

Nino de Angelo fragte irritiert: "Echt? Ich dachte: 'Immer loyal'." Das kleine Missverständnis sorgte für lautes Gelächter im Publikum. Am Ende zeigte sich einmal mehr: Bei der "Starnacht am Wörthersee" steht nicht nur die Musik im Vordergrund, sondern auch die gute Stimmung mit jeder Menge spontaner Überraschungen.