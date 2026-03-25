Starkbierfest am Tegernsee: Wer sich beim Derblecken im Bräustüberl zeigte

VIPs feiern beim Tegernseer Starkbierfest im legendären Bräustüberl einen Abend mit Tradition und Derblecken. Die Wirte Peter und Caterina Hubert konnten Prominente und bayerischen Adel zur legendären Fastenpredigt begrüßen.

Was für die Münchner das traditionelle Derblecken am Nockherberg ist, das ist für die Tegernseer das Starkbierfest im Herzoglichen Bräustüberl. Eine langjährige Tradition während der Fastenzeit, zu der Gastronom Peter Hubert und seine Frau Caterina am Dienstagabend zum bereits 15. Mal einluden.

Bräustüberl: Nico Schifferer begrüßt als "Bruder Barnabas" zur Fastenpredigt am Tegernsee

Das Wirtepaar konnte wieder zahlreiche Prominente in den traditionsreichen Räumlichkeiten begrüßen, darunter Anna Herzogin in Bayern mit ihrem Mann Andreas Freiherr von Maltzan, Schlagerstar Patrick Lindner mit seinem Mann Peter Schäfer, Fritz-Wepper-Tochter Sophie Wepper und viele weitere. Los ging es mit einer zünftigen Brotzeit und dem ersten Bier. Um 20 Uhr startete dann die Fastenpredigt. In die Rolle des Fastenpredigers schlüpfte – ebenfalls zum bereits 15. Mal – Nico Schifferer, der als "Bruder Barnabas" das letzte Jahr und vor allem die Geschehnisse im Tegernseer Tal, aber auch das Weltgeschehen, Revue passieren ließ.

Gastgeber Peter und Caterina Hubert freuten sich über den hohen Andrang. "Und in diesem Jahr kann unser Starkbierfest im Bräustüberl sogar ein halbrundes Jubiläum feiern", so das Power-Gastronomen-Ehepaar, das jeden der Gäste persönlich begrüßte. "Das Starkbierfest ist eine schöne Mischung aus Brauchtum und Tradition. Und es ist ganz gut, wenn die Politiker ab und zu mal ihr Fett wegbekommen", schmunzelte er und nahm den Gästen dann auch die Angst, derbleckt zu werden: "Denn wenn man dann doch nicht vorkommt, dann ist es auch nicht recht."

Kein Umzug an den Tegernsee: Patrick Lindner kann es sich nicht leisten

Anna Herzogin in Bayern und ihr Mann Andreas Freiherr von Maltzan sind Stammgäste bei dem besonderen Event am Tegernsee: "Ich freue mich wie jedes Jahr auf eine hervorragende Fastenpredigt", erzählte das Mitglied von Haus Wittelsbach. Für Patrick Lindner und dessen Ehemann Peter Schäfer hingegen war es eine Premiere. Beide kamen, wie auch Sophie Wepper und ihr Mann David Meister, auf Initiative von Musikproduzent Erich Ließmann alias "Jean Frankfurter" (produzierte u.a. für Helene Fischer).

"Natürlich kenne ich das Bräustüberl und war schon oft hier", so Lindner. "Beim Starkbierfest bin ich aber zum ersten Mal. Erich Ließmann, mit dem ich schon seit 40 Jahren zusammenarbeite und sehr viel beruflich zu verdanken habe, meinte, wir müssten das unbedingt einmal miterleben. Es ist so herrlich zünftig hier. Ich mag den Tegernsee sehr und wir haben viele Freunde hier." Könnte er es sich vorstellen, an den Tegernsee zu ziehen? "Das kann ich mir nicht leisten", meinte er augenzwinkernd. "Im Ernst: Ich bin Münchner durch und durch und ich würde das Stadtleben sehr vermissen. Aber umso mehr genieße ich diese kleinen Auszeiten wie heute hier am Tegernsee."

"Wackelkontakt"-Star Oimara mit Partnerin Kathi unterwegs

Über das Heimspiel freute sich auch Hitlieferant Oimara alias Beni Hafner ("Wackelkontakt"), der mit seiner Freundin Kathi kam: "Letztes Jahr durfte ich hier anzapfen, heute trinke ich nur", meinte er schmunzelnd. "Das Schöne ist, dass man hier jeden kennt. Es ist eine Art Jahrestreffen und somit immer wieder ein guter Grund, hierherzukommen." Ein Umzug käme für ihn nicht infrage: "Ich liebe den Tegernsee und möchte hier niemals weg, denn das ist meine Heimat." Seine Fans dürfen sich auf ein Gastspiel in München freuen: "Am 26. Juni trete ich mit 'Oimara und Freind' auf dem Münchner Tollwood auf."

Beni Hafner (Oimara) und Lebensgefährtin Kathi Pauli © BrauerPhotos/S.Brauer

"Der Fastenprediger bringt die Themen der Straße ins Wirtshaus"

Nach dem Hauptgang – Tegernseer Saibling oder Schweinebraten mit Knödel und Krautsalat – kam dann die langersehnte Fastenpredigt, in diesem Jahr inklusive kurzem 1-Mann-Singspiel. Zwei Stunden dauerte die Rede, denn es gab wieder viel zu erzählen. Rund drei Monate lang hatte Fastenprediger Nico Schifferer an seiner Rede getüftelt, wie er erzählte. Keine leichte Aufgabe: "Und in diesem Jahr war es besonders zaach, da das Weltgeschehen so unlustig ist."

Er selbst bezeichnete die Fastenpredigt als "verbalen Faschingszug". Seine Mission dabei: "Der Fastenprediger bringt die Themen der Straße ins Wirtshaus. Und die diesjährigen Themen waren unter anderem die Kommunalwahl und auch das Dauerthema Schwimmbad, das immer noch nicht realisiert wurde. "Die Schmalgeldbeuteltouristen und Einheimischen sollen ausgerottet werden", meinte er. "Denn die betuchten Gäste unseres Tals mit ihren luxuriösen Wohnstätten haben ein Schwimmbad zu Hause." Und Schifferer bekam am Ende donnernden Applaus von den Gästen.

Welche weiteren Promis und Politiker das Starkbierfest am Tegernsee feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.