Stargespickte Dinnerparty: Paris Jackson bezaubert in Venedig

Paris Jackson beeindruckte in einem figurbetonten violetten Kleid, als sie zusammen mit Noomi Rapace und Tilda Swinton zu einem glamourösen Tom-Ford-Dinner in Venedig erschien.

Die Filmwelt blickt in dieser Woche nach Venedig, wo die Stars zur 82. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele strömen. Mit einem exklusiven Tom-Ford-Dinner wurde einmal mehr unter Beweis gestellt, dass das venezianische Festival nicht nur cineastisch, sondern auch modisch zu den spannendsten Ereignissen des Jahres gehört. Zwischen schimmernden Roben und dem unvergleichlichen Flair der Lagunenstadt fanden am Donnerstagabend im prachtvollen Palazzo Contarini Polignac Glamour und Kunst auf höchstem Niveau zusammen.

Unter den Gästen glänzten große Hollywood-Namen und US-Stars, allen voran Model Paris Jackson (27), Schauspielerin Noomi Rapace (45) und Oscarpreisträgerin Tilda Swinton (64), die ihre glamourösen Looks bei der Anreise per Boot auf dem Canal Grande zur Schau stellten.

Paris Jackson setzt auf Farbenpracht und Eleganz

Die Tochter von Michael Jackson (1958-2009) sorgte für Aufsehen in einem figurbetonten Kleid in leuchtendem Lila. Mit ihrer blonden Mähne, einer funkelnden goldenen Clutch und hohen Louboutin-Heels wirkte das Model selbstbewusst und winkte den Fotografen am Steg mit einem strahlenden Lächeln zu.

Noomi Rapace zeigt minimalistische Raffinesse

Die schwedische Schauspielerin Noomi Rapace entschied sich für eine puristische, aber höchst elegante Silhouette. In einem schulterfreien schwarzen Kleid mit samtiger Schleife und glatten, zurückgelegten Haaren, abgerundet durch kräftigen roten Lippenstift, verkörperte sie modische Klarheit. Silberne Creolen vervollständigten den Auftritt.

Tilda Swinton in silbrigem Glamour

Die Schauspielerin Tilda Swinton betrat den Palazzo an der Seite von Haider Ackermann, dem Kreativdirektor des Tom-Ford-Labels. Ihr bodenlanges Kleid in schimmerndem Silber setzte mit einem hohen Beinschlitz und einem markanten Leder-Gürtel modische Akzente. Swinton unterstrich einmal mehr ihren Ruf als stilbewusste Ikone.

Hollywood-Größen auch auf dem roten Teppich

Zuvor hatte Julia Roberts für einen Hingucker gesorgt: Die 57-jährige Oscarpreisträgerin erschien zur Premiere ihres neuen Films "After The Hunt" in einer eleganten, marineblauen Robe.

An ihrer Seite waren Co-Stars wie Ayo Edebiri, Andrew Garfield und Chloë Sevigny. Besonders Edebiri beeindruckte in einem leuchtend roten Kleid mit dramatischer Schleifendrapierung, während Sevigny in schwarzer Spitze betonte Extravaganz ausstrahlte.