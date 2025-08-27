Starallüren bei Sänger Heino: Langjähriger Promi-Kollege redet Klartext

Eine Umfrage ergab, dass 98 Prozent der Deutschen mit Heino vertraut sind – der Sänger zählt somit zu den bekanntesten Promis in unserem Land. Ob ihm dieser Erfolg im Laufe seiner langen Karriere zu Kopf gestiegen ist? Nun packt Promi-Kollege Julian F.M. Stoeckel über Heino aus – und verrät, wie der 86-Jährige wirklich tickt.

Mit "Blau blüht der Enzian" landete Heino (86) im Jahr 1972 seinen größten Hit. Auch 2025 ist der Schlagersänger noch immer sehr aktiv und ein gern gesehener Gast auf Promi-Veranstaltungen. Aber wie steht der 86-Jährige selbst zu seinem Erfolg – ist er vielleicht im Laufe der Jahre zu einer echten Diva geworden? Entertainer Julian F.M. Stoeckel (38) kennt Heino schon lange – und verrät in der AZ ganz ehrlich, wie er über die Schlagerlegende denkt.

Julian F.M. Stoeckel über Heino: "Ganz lieb und ganz normal"

Zum "Audi Ascot Renntag" in Hannover am 24. August hatte Julian F.M. Stoeckel unter anderem Heino eingeladen. Im persönlichen Gespräch mit der AZ verriet der Entertainer, der 2014 an der achten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teilgenommen hatte: "Heino und ich kennen uns schon sehr lange, ich mag ihn wahnsinnig gerne."

Julian F.M. Stoeckel meinte zur AZ: "Ich finde es so bewundernswert und so besonders, dass diese alten Stars, diese Legenden, die unser Show-Business so groß gemacht haben, so unkompliziert, so easy, so nett, so charmant sind – und manche Leute, die heutzutage glauben, sich Stars rufen zu dürfen, können da noch viel von lernen. Weil Größe ist eigentlich, dass man ganz lieb und ganz normal ist. Und Heino ist so unkompliziert und dafür schätze ich ihn sehr."

Barbara Engel über Julian F.M. Stoeckel: "Nachfolger von Dirk Bach"

Aus seiner Bewunderung für Heino macht Julian F.M. Stoeckel kein Geheimnis. Doch beim "Audi Ascot Renntag" befand sich auch ein Promi unter den Gästen, der ähnlich lobende Worte für den 38-Jährigen selbst übrighatte. Barbara Engel (72), Mutter der renommierten Schauspielerin Hannah Herzsprung (43), geriet gegenüber der AZ ins Schwärmen über den Berliner Paradiesvogel.

Sie meinte: "Ich beobachte Julian schon sehr lange. Und er macht das so was von professionell. Und soll ich mal was sagen? Für mich, und das soll RTL sich mal hinter die Ohren schreiben, wäre Julian der beste Nachfolger von Dirk Bach. Der würde das Ganze wieder so aufleuchten lassen, wie Dirk Bach das gemacht hatte, und den Charme von damals zurückbringen!"

Barbara Engel ist Fan von Julian F.M. Stoeckel und würde ihn gerne als Moderator vom Dschungelcamp sehen. © imago/APress

Freund von Julian F.M. Stoeckel: "Perfektionsmuslevel immer sehr weit oben"

Auch Marcell Damaschke (30), der langjährige Partner von Julian F.M. Stoeckel, war an diesem Tag nach Hannover gekommen und verriet der AZ, ob sein medienerprobter Freund denn noch immer manchmal nervös werde: "Ich merke schon manchmal, dass Julian noch ein bisschen nervös wird. Denn er möchte halt alles perfekt machen! Sein Perfektionismuslevel ist immer sehr weit oben."

Marcell Damaschke ist der Partner an der Seite von Julian F.M. Stoeckel. Bei "CoupleChallenge" 2025 waren sie erstmals zusammen in einem TV-Format zu sehen. © imago/Maximilian Koch

Der 30-Jährige sagte über seinen Liebsten: "Ihm ist wichtig, dass alles sehr professionell ist, dass alles funktioniert – das ist sein Anspruch an sich selbst. Und wenn er gebucht wird, möchte er natürlich auch, dass am Ende alle zufrieden sind." Beste Voraussetzungen für einen so großen Job wie die Dschungelcamp-Moderation – doch wie denkt Julian F.M. Stoeckel selbst darüber?

Julian F.M. Stoeckel über Dschungelcamp: "Hätte so unglaubliche Lust"

Auf die Komplimente angesprochen, meinte Julian F.M. Stoeckel schmunzelnd zur AZ: "Als Daniel Hartwich aufgehört hat, wurde mein Name von Leuten aufgebracht. Wenn ich es sagen darf, ohne mich selbst vorschlagen zu wollen: Ich hätte so unglaubliche Lust auf diesen Job! Weil ich wäre eigentlich die perfekte Mischung – ich bin ein buntes Huhn wie Dirk Bach und lustig wie Daniel Hartwich. Doch das passiert oder passiert eben nicht. Ich lasse es auf mich zukommen, aber Lust hätte ich auf jeden Fall." Wer weiß, vielleicht kommt RTL ja eines Tages darauf zurück – wenn ein Nachfolger für den aktuellen Moderator Jan Köppen (42) gesucht wird.