Star-DJ Steve Aoki wird an besonderem Tag erstmals Vater

Steve Aoki und seine Ehefrau Sasha verkünden, dass sie Eltern geworden sind. Der DJ und seine Partnerin feiern auf Instagram die Geburt ihres Sohnes.

Ein ganz besonderer Tag für Steve Aoki (47) und seine Ehefrau Sasha. An ihrem Hochzeitstag sind die beiden erstmals Eltern geworden, wie sie in einem gemeinsamen . Der Star-DJ und seine Partnerin verraten auch den ungewöhnlichen Namen ihres Kindes.

Star-DJ Steve Aoki ist "schon jetzt so verliebt"

Seinen rund 11,6 Millionen Followerinnen und Followern teilten der DJ und seine Frau mit: "Rocky77 ist da! Wir sind schon jetzt so verliebt in ihn." Was die Geburt noch außergewöhnlicher mache, sei der Zeitpunkt, erklären die beiden zu einem süßen Foto, auf dem die kleinen Füßchen des Babys abgebildet sind. Das Paar dürfe die Geburt seines Sohnes an seinem ersten Hochzeitstag feiern. Die beiden hatten im letzten Sommer geheiratet.

Dass er Vater wird, hatte der DJ Anfang des Jahres während eines Auftritts verkündet. Ein Video davon teilte er im . Auf der Bühne stellte er der feiernden Menge zunächst seine Liebste vor. "Also, das ist ein besonderer Moment. Das ist meine Frau und wir bekommen ein Baby", teilte der Star-DJ freudig mit.

"Wir werden herausfinden, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird", kündigte er in dem Clip zudem an. Der DJ ist dafür bekannt, dass er bei seinen Shows Torten auf seine Fans wirft. Deshalb kam auch bei ihm eine zum Einsatz. Eine Torte mit hellblauer Füllung in seinem Gesicht und ein großer "Es ist ein Junge!"-Schriftzug im hinteren Teil der Bühne verdeutlichten, dass das Paar einen Sohn bekommt. Im beigefügten Kommentar schrieb Aoki von der wichtigsten Torte seines Lebens.