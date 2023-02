Star-Choreografin Nikeata Thompson ist wieder Single

Nikeata Thompson hat bekannt gegeben, dass sie sich von ihrem Verlobten getrennt hat. Im Fernsehen sprach die Star-Choreografin über das überraschende Liebes-Aus.

Nikeata Thompson (42) ist wieder Single. Die Star-Choreografin, unter anderem bekannt aus "Germany's next Topmodel", hat am Donnerstagmorgen im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" verraten: "Ich habe mich von meinem Verlobten getrennt." Die Beweggründe für das Liebes-Aus nannte sie nicht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Sie stand kurz vor einem Burnout

Nach der Trennung habe Thompson erst einmal eine Auszeit gebraucht, darüber hinaus hätte sie kurz vor einem Burnout gestanden. "Manchmal habe ich einfach keine Lust mehr. Ich habe ja eigentlich ein buntes Leben, aber ich war so müde." Ein Urlaub auf Bali habe ihr geholfen.

Auf der indonesischen Insel habe sie Surfen gelernt und sich ihrer Angst vor dem Meer gestellt. "Wenn man das von der Ferne betrachtet, ist das schon was Tolles. Ich habe gern mal so eine Schocktherapie", erzählte sie in Sat.1. Sie fühle sich nun besser: "Es ist immer ein Auf und Ab im Leben."

Im Juni 2022 verlobt

Die Verlobung hatte Nikeata Thompson im Juni 2022 auf Instagram bekannt gegeben. Dort berichtete sie von dem Heiratsantrag ihres Partners, dessen Name nicht bekannt ist. "Ich habe keine Worte, nur Liebe in meinem Herzen", schrieb sie damals.