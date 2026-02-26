AZ-Plus
  Star-Auflauf im Bayerischen Hof: Leon Goretzka mischt Promi-Event in München auf

In München wurden am Mittwochabend die besten Marken mit Preisen ausgezeichnet. Bei den Best Brand Awards 2026 feierten Promis mit Wirtschaftsbossen, Politikern und Profisportlern. Auf dem VIP-Event sorgte vor allem Leon Goretzka, Starkicker vom FC Bayern München, für große Aufmerksamkeit.
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
Bei den Best Brand Awards 2026 kamen bekannte Persönlichkeiten aus TV, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung zusammen.
Christoph Kramer
Sonja Kiefer und Katharina Lukas
Jeannette Graf mit Mann Stephan
Natascha Grün
Magdalena Brzeska
Alexander Mazza und Sandra Abt
Sabrina Nickel, Anna Noe, Johannes Ott, Tiger Kirchharz und Julia Behnke
Andrej Mangold mit Annika Jung
Florian von Hornstein und Regine Sixt
Lilian Litehiser
Daniel Boschmann
Nicola Lussana und Tommi Schmitt
Lola Paltinger und Mann Andreas Meister
Linda Zervakis
Christian Lindner
Felix vom Berge und Julia Meise
Martin Krug und Freundin Martina
Tommi Schmitt, Christoph Kramer und Leon Goretzka
Vor dem Bayerischen Hof bot sich am Mittwoch (25. Februar) ein Blitzlichtspektakel, denn zahlreiche VIP-Gäste erschienen zur Verleihung der Best Brand Awards, die 2026 wieder in dem Münchner Luxushotel gefeiert wurden. Mit dabei waren prominente Persönlichkeiten aus Unterhaltung, Politik, Wirtschaft und Sport.

Best Brand Awards: Das sind die Gewinner 2026

Zu den großen Gewinnern des Abends gehörten die Big Player im Business. Der Erfolg der Unternehmen wird dafür an zwei Kriterien festgemacht: Zum einen der wirtschaftliche Markterfolg (Share of Market) und zum anderen die Attraktivität der Marke auf Verbraucher (Share of Soul). Dabei konnten sich Coca-Cola (beste Marke insgesamt), IKEA (bestes Markenerlebnis), adidas (beste Sportmarke) und Samsung (beste Smart-Tech-Marke) durchsetzen.

Christian Lindner spricht auf Münchner Promi-Gala von unsicheren Zeiten

Moderiert wurde die Gala auch 2026 wieder von Linda Zervakis. Zur Eröffnung begrüßte sie Christian Lindner auf der Bühne. "In Zeiten von Unsicherheit und Umbrüchen werden Marktanteile und Glaubwürdigkeit für Marken gewonnen oder verloren", sagte der Ex-FDP-Chef und Ex-Finanzminister. "Wer starke Nerven hat, investiert dann antizyklisch in die eigene Marke, wenn Menschen besonders nach Orientierung suchen. Markenkommunikation darf nicht Volatilitäten folgen, sondern muss ihren Gegenpol bilden."

Leon Goretzka überraschend stylisch: Christoph Kramer und Tommi Schmitt haben das Nachsehen

Für besondere Aufmerksamkeit dürfte vor allem Leon Goretzka gesorgt haben. Der Nationalspieler und Star des FC Bayern München tritt auf VIP-Events in München eher selten in Erscheinung. Doch am Mittwochabend war er nicht nur als Gast dabei. Zusammen mit Ex-Kicker Christoph Kramer und Podcaster Tommi Schmitt gab er sportliche Einblicke. Beim Sportpanel mit dem Titel "Beyond the Game – Perspektiven aus Sport, Business und Gesellschaft" sprachen die drei über Fan-Kultur, die Verbindung zwischen Sport und Unternehmertum und die Rolle der mentalen Stärke.

Auffällig bei dem Auftritt war, dass sich Tommi Schmitt und Christoph Kramer style-technisch von Leon Goretzka stark unterschieden. Während der Podcaster und der Ex-Sportler eher leger zu dem Event erschienen – Schmitt trug eine schwarze Hose mit weißem T-Shirt und schwarzer Jacke, Kramer entschied sich für einen übergroßen Cardigan über seinem Shirt –, kam der FC-Bayern-Star ganz elegant in schwarzem Anzug. Im Vergleich zu seinen beiden Panel-Kollegen wirkte er dabei fast schon wie James Bond – es fehlte nur noch ein Martini.

Welche weiteren Promis bei den Best Brand Awards 2026 feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

