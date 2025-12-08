Seit Anfang Dezember sind sie wieder im neuen, alten "Stromberg"-Gewand zu sehen: Was die Stars selbst vom neuen Kinofilm halten, wer bald seinen Wohnort wechselt und – wo Oliver Wnuk bald in München zu sehen ist.

Statt gemütlich zu Hause die zweite Kerze am Adventskranz anzuzünden und Glühwein zu trinken, touren sie am Sonntag durch die Kinosäle Deutschlands: Für Christoph Maria Herbst, Bjarne Mädel, Oliver Wnuk und Co. ist die Vorweihnachtszeit aktuell alles andere als besinnlich. Als die AZ die "Stromberg"-Darsteller in der Astor Filmlounge im Arri trifft, ist Bjarne Mädel ("Der Tatortreiniger") reif für die "warme Dusche". München ist bereits die fünfte Station des Tages für die Truppe – nach Hannover, Dettelbach, Würzburg und Nürnberg.

Bjarne Mädel über die Kinotour: "Bisschen wie auf Klassenreise"

Das Filmteam präsentiert aktuell den neuen "Stromberg - Wieder alles wie immer" in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für die Crew rund um Regisseur Arne Feldhusen, Drehbuchautor Ralf Husmann und Bernd-Stromberg-Darsteller Christoph Maria Herbst ist es eine Fortsetzung nach elf Jahren: "Das ist ein bisschen wie auf Klassenreise", sagt Bjarne Mädel der AZ.

Und ebenso wie auf Klassenreise sind die Tage auf Kinotour für die Schauspieler lang – und die Nächte noch länger: "Man möchte ja nicht nur arbeiten, also sitzt man abends auch noch bei einem Glas Wein zusammen. Umso weniger kommt man dann zum Schlafen", sagt der 57-Jährige.

Erster gemeinsamer Drehtag war "Gänsehaut pur"

Der erste gemeinsame Drehtag nach der langen Zeit: "Gänsehaut pur", sagt Herbst der AZ. Auch wenn der Schauspieler über die Jahre immer wieder für große Produktionen wie etwa "Der Vorname" vor der Kamera stand – die Rolle des Büro-Tyrannen Bernd Stromberg folgt ihm seit jeher: "Letztens kam in der Kneipe ein älterer Herr auf mich zu und sagte voller Stolz und ohne jeden doppelten Boden: ,Ich bin ja auch Chef bei mir in der Firma und ich bin genau wie Stromberg.’ Da dachte ich mir, okay, man kann Stromberg auch zweckentfremden."

"Ernie" Heisterkamp (v.l., Bjarne Mädel), Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst) und Ulf Steinke (Oliver Wnuk) in einer Szene des neuen Kinofilms "Stromberg - Wieder alles wie immer". © Stephan Rabold/MadeFor Film/dpa

Denn die Figur des Büro-Ekels und die gleichnamige Serie polarisieren schon immer – ebenso wie der neue Film, der seit Anfang Dezember in den Kinos läuft. Das zeigen die Kritiken. "Wir haben uns inhaltlich was getraut und schauen gerade, wie belastbar das Genre Komödie ist", bestätigt auch Bjarne Mädel im Gespräch mit der AZ.

Bjarne Mädel: Diese Rollen mag er mehr als Ernie Heisterkamp

Auch wenn viele den norddeutschen Schauspieler gerade für seine Rolle als "Ernie" Heisterkamp im Stromberg-Kosmos feiern – er selbst hat Figuren, die ihm deutlich wichtiger sind: "Der Sörensen ("Sörensen hat Angst", d. Red.) zum Beispiel oder auch der Tatortreiniger."

Nach ihrem Zwischenstopp in München geht es für die Schauspieler weiter zu den nächsten Stationen der Kinotour – doch für Bjarne Mädel reißt der Stress auch um die Weihnachtsfeiertage nicht ab. "Ich habe am 22. Dezember noch einen Umzug vor mir – von Berlin geht’s zurück nach Hamburg. Also werde ich zu Weihnachten zwar auspacken, aber keine Geschenke", sagt Mädel mit einem Lachen.

Das „Stromberg“-Team zu Besuch in München: Christoph Maria Herbst (v.r.) Oliver Wnuk, Bjarne Mädel, Diana Staehly, Milena Dreißig und Regisseur Arne Feldhusen bei ihrer Kinotour im Mathäser Filmpalast. © ABR-Pictures/Petra Schönberger

"Ist schon krass!" Oliver Wnuk über sein neues Leben in Bayern

Mit Umzügen kennt sich auch "Ulf"-Darsteller Oliver Wnuk aus: Für ihn ist es am Sonntag gewissermaßen ein Heimspiel: "Ich bin ja letztes Jahr von Berlin nach Bayern an den Starnberger See gezogen." Der Kontrast? "Ist schon krass!" Wnuk war jahrelang mit Yvonne Catterfeld zusammen, hat mit der Sängerin sogar einen gemeinsamen Sohn namens Charlie. Die Patchwork-Familie sei auch der Grund für seinen Umzug nach Bayern, sagt der Schauspieler der AZ. Yvonne Catterfeld lebt mit ihrem neuen Partner Adam von Mack und Sohn Charlie bekanntlich ebenfalls in einem Vorort von München.

Und auch für Oliver Wnuk geht es nach der Kinotour direkt weiter: Mit seinem Solo-Programm "Wnuk denkt laut und liest was vor" ist der 49-Jährige am 22. Dezember zum ersten Mal im Münchner Lustspielhaus zu Gast.