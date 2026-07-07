Stammtisch-Auftritt von Ottfried Fischer: BR kündigt besondere "schlachthof"-Sendung an

TV-Comeback für Ottfried Fischer. Der an Parkinson erkrankte Kabarettist wird für die Jubiläumsausgabe des BR-Klassikers "schlachthof" zurückkehren und an einem Stammtisch sitzen. Der 72-Jährige hatte sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

"Schlachthof", früher "Ottis Schlachthof", wird 30 Jahre alt. Der Bayerische Rundfunk feiert bald ein besonderes Jubiläum des Kabarettklassikers. Zur Jubiläumsausgabe am 17. September versammeln die Gastgeber Michael Altinger und Christian Springer die bayerische Kabarettszene im Münchner Wirtshaus am Schlachthof. Auch Ottfried Fischer (72), der die Sendung 1995 ins Leben rief, wird dabei sein. Er verfolgt den Abend gemeinsam mit einem Teil der Gäste von einer Art "Neben-Stammtisch" aus.

Welche Rolle übernimmt Ottfried Fischer in der "schlachthof"-Jubiläumsausgabe?

Welchen Part übernimmt der 72-Jährige im Detail? Eine BR-Sprecherin verrät der AZ: "Ottfried Fischer ist als Ehrengast mit dabei und sitzt an einem Stammtisch im Publikum, gemeinsam mit anderen prominenten Kolleginnen und Kollegen. Der detaillierte Ablauf der Sendung, auch wann welche Interviews geführt werden, steht (...) noch nicht fest."

Im Dezember 1995 drehte Fischer zunächst eine Testfolge zum Thema "Fleisch essen und andere Perversionen". Im März 1996 ging das Format dann in Serie - und entwickelte sich schnell zum Publikumserfolg. Mehr als 16 Jahre lang prägte "Otti" Fischer die Sendung, bevor er sie 2012 abgab.

Ottfried Fischer, hier 2010, talkte über 16 Jahre lang in "Ottis Schlachthof". © BR/Jacqueline Krause-Burberg

Parkinson zwang ihn zum Rückzug

Grund dafür war seine Parkinson-Erkrankung, die er bereits 2008 öffentlich gemacht hatte. Auch seine Erfolgsserien "Der Bulle von Tölz" und "Pfarrer Braun" liefen nach und nach aus. 2014 kehrte Fischer mit "Ottis Aquarium" noch einmal ins Fernsehen zurück, allerdings beim Pay-TV-Sender Heimatkanal. Nach drei Staffeln endete auch dieses Format. Seine letzte Filmrolle spielte Fischer 2019, danach wurde es zunehmend still um ihn.

Öffentliche Auftritte sind heute selten. Im August 2025 zeigte sich Fischer bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", im November bei der Verleihung des "Sigi Sommer Talers" an Wolfgang Krebs. Im vergangenen März sorgte er dann mit seinem drastischen Gewichtsverlust von 80 Kilogramm für Schlagzeilen. Abseits solcher Momente lebt der auf dauerhafte Pflege angewiesene Kabarettist zurückgezogen in Gauting bei München - gemeinsam mit seiner Frau Simone, mit der er seit rund 20 Jahren zusammen und seit sechs Jahren verheiratet ist.

Zur Jubiläumsausgabe des "schlachthofs" wird Fischer nun also wieder im Fernsehen zu sehen sein. Zugesagt haben laut BR außerdem unter anderem Luise Kinseher, Günter Grünwald, Alfred Dorfer, Constanze Lindner, Maxi Schafroth und Berni Wagner. Martin Frank unterstützt als "Archivar", Teresa Reichl mischt sich als "Zwischenruferin" ein.