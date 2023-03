Staatsbankett: Camilla würdigt mit Schmuck Queen Elizabeth II.

Königsgemahlin Camilla hat beim Staatsbankett in Berlin mit Schmuck die Queen gewürdigt. Sie trug unter anderem eine Brosche mit einem Porträt der verstorbenen Königin.

Camilla beim Staatsbankett in Berlin.

Am Abend des ersten Tags ihres Deutschlandbesuches waren König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) zu einem Staatsbankett mit illustren Gästen im Berliner Schloss Bellevue geladen. Die Ehefrau des Monarchen trug dabei Schmuck, der an ihre verstorbene Schwiegermutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) erinnerte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

erschien Camilla bei der Feierlichkeit auf Schloss Bellevue in einer schwarzen Abendrobe mit funkelnder Silberstickerei von Bruce Oldfield. Dazu trug sie die Greville Tiara, auch bekannt als Boucheron Honeycomb Tiara, die sie von der verstorbenen Queen geschenkt bekommen hatte und die auch gerne von Queen Mum (1900-2002) getragen wurde. Die Diamantkette stammte ebenfalls von Queen Elizabeth II., diese hatte sie 1947 als Hochzeitsgeschenk bekommen.

Illustre Gästeliste

An Camillas Schulter war zudem der Queen's Family Order zu sehen. Der höchste Orden der verstorbenen Königin wird nur an weibliche Mitglieder der britischen Königsfamilie verliehen und wird zu formellen Anlässen getragen. Er besteht aus einem eingefassten Miniaturporträt, das die junge Queen zeigt. Camilla erhielt den Orden anlässlich ihres 60. Geburtstags im Jahr 2007. Das Kleid der Königsgemahlin zierte beim Staatsbankett zudem The Garter Star, der Familienorden von Queen Victoria (1819-1901) und ein Verdienstorden, der ihr während ihres Besuchs vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (67) überreicht worden sein soll.

Neben Gastgeber Frank-Walter Steinmeier und dem Königspaar waren einige bekannte Persönlichkeiten beim Staatsbankett anwesend, darunter Altbundeskanzlerin Angela Merkel (68), "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (41) oder Tote-Hosen-Sänger Campino (60).