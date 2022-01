St. Pauli besiegt Dortmund: So feiern die Promifans den Pokal-Triumph

Ausgerechnet Zweitligist FC St. Pauli stellte Dortmund im DFB-Pokal ein Bein. Prominente Fans wie Elton können es noch immer nicht fassen.

Gerade die ersten Runden des DFB-Pokals sind auch immer das Duell David gegen Goliath. Überraschend setzte sich auch im gestrigen Achtelfinale (18. Januar) der Underdog FC St. Pauli gegen den haushohen Favoriten Borussia Dortmund mit 2:1 durch. Nach dem frühen Ausscheiden von Rekordmeister FC Bayern München galt der Titelverteidiger BVB eigentlich als erster Anwärter auf den Titel. Umso euphorischer zeigen sich die prominenten Fans des Kiez-Klubs in den sozialen Netzwerken angesichts des Coups.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Als glühender Anhänger von St. Pauli gilt der ewige "TV total"-Praktikant Elton (50). In einer Instagram-Story feiert der Moderator den Sieg seines Teams, zeigt sich "am Morgen danach" - wohl vor lauter Party am Vorabend - recht müde dreinblickend und will ganz nebenbei die sportliche Zukunft von BVB-Superstar Erling Haaland kennen: "Haaland spricht endlich Klartext über seine Zukunft. 'Ich will bei St Pauli spielen.'"

Liebe für die "Boys in Brown"

Moderator Steffen Hallaschka (50) sowie einigen Hashtags seine Begeisterung aus. Mit "Danke Boys in Brown" und "Niemand siegt am Millerntor" bejubelte er den Erfolg.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Der FC St. Pauli kann eine Vielzahl an prominenten Fans vorweisen. Neben Elton und Hallaschka schlagen auch die Herzen von Ärzte-Schlagzeuger Bela B. (59), Moderator Reinhold Beckmann (65, Dragqueen Olivia Jones (52), "Tatort"-Star Axel Prahl (61) und Musiker Thees Uhlmann (47) für die Kiez-Kicker.