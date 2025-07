Sprecher dementiert Gerüchte: Phil Collins ist nicht in Hospizpflege

Phil Collins erholt sich offenbar nach einer Knieoperation. Sein Sprecher dementierte Online-Gerüchte, nach denen der Genesis-Musiker in Hospizpflege sei.

Entgegen zahlreicher Gerüchte befindet sich Phil Collins (73) offenbar nicht in Hospizpflege. Wie ein Sprecher des Musikstars , war Collins zwar kürzlich im Krankenhaus. Allerdings nicht aufgrund einer unheilbaren Krankheit.

Die Gerüchte, dass sich der Genesis-Musiker in einem Hospiz befinde, bezeichnete er als "völlig falsch". Der 73-Jährige befinde sich aktuell in einer Klinik, um sich von einer Knieoperation zu erholen, erklärte der Sprecher.

Bereits im Februar hatte Phil Collins in einem Interview offen über seine gesundheitlichen Probleme, die ihn in seiner musikalischen Tätigkeit einschränken, gesprochen. Obwohl er manchmal darüber nachdenkt, ins Studio zu gehen, habe er aktuell keine große Lust mehr, neue Musik zu machen. "Ich denke immer wieder, ich sollte mal runter ins Studio gehen und schauen, was passiert. Aber ich habe dafür einfach keinen Hunger mehr", . "Das Problem ist, ich war krank. Sehr krank."

Karriereende vor drei Jahren

Im Jahr 2022 beendete Collins seine Karriere als Schlagzeuger, nachdem seine gesundheitlichen Beschwerden es ihm erschwerten, die Drumsticks zu halten. Im selben Jahr absolvierte Genesis ihre Abschiedstournee. In der im Dezember 2024 veröffentlichten Dokumentation "Phil Collins: Drummer First" schilderte der Musiker nochmals, wie schwer ihm der Verzicht aufs Schlagzeugspielen fiel. Er spielte das Instrument seit seinem fünften Lebensjahr, doch die jahrelange Belastung habe ihre Spuren hinterlassen, besonders an Händen und Beinen.

Der achtfache Grammy-Gewinner erklärte, dass er sich lieber ausruhe, als etwas zu tun, das er nicht mehr so gut beherrscht wie früher: "Wenn ich eines Tages aufwache und wieder Drumsticks halten kann, werde ich es versuchen. Aber momentan habe ich das Gefühl, meine Luftmeilen aufgebraucht zu haben."

Collins erklärte zwar nicht detailliert seine Beschwerden, teilte aber 2017 auf Facebook mit, an einem sogenannten "drop foot" zu leiden, einer Lähmung des Fußes, die er sich nach einer Rückenoperation zugezogen hat und die das Gehen erschwert.