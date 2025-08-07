Sprachnachricht von Daniel Küblböck (†) wird bekannt: Die vielleicht letzte Aufnahme bewegt

DSDS-Star Daniel Küblböck machte sich wenige Wochen vor seinem Verschwinden als trans sichtbar und nannte sich Lana Kaiser. Jetzt wird die vielleicht letzte Sprachaufnahme publik – adressiert an Ex-Freund Manuel Pilz, weiß die AZ.

Daniel Küblböck ein Jahr von seinem Verschwinden. Seit 2018 wird er vermisst, 2021 für tot erklärt.

Es war ein Fall, der ganz Deutschland erschütterte – und bis heute zahlreiche Fragen offenlässt: Am 9. September 2018 verschwand Daniel Küblböck (†33) spurlos von einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik.

Nach der DSDS-Karriere blieb Erfolg aus

Der einstige Publikumsliebling aus der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" galt als schrill, schillernd und verletzlich. Nach seiner Zeit bei DSDS versuchte er sich zunächst als Musiker, dann als Schauspieler. Doch der langfristige Erfolg blieb aus. Seine Karriere stagnierte. Menschen aus seinem Umfeld berichteten damals von einer tiefen Sinnkrise. Küblböck habe zunehmend isoliert, traurig und innerlich zerrissen gewirkt.

Schauspielschule in Berlin: Daniel Küblböck wollte ernster wirken

"Er wollte ernster wahrgenommen werden. Dass die Leute nicht über ihn lachen", sagt Olivia Jones in der neuen ARD-Doku "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser". Die AZ konnte diese schon vorab sehen. Und auch Vater Günther Küblbock begrüßte Daniel Küblböcks Schritt, in Berlin Schauspiel zu studieren: "Das hat perfekt zu ihm gepasst. Küblböcks ehemalige Kommilitonin Friederike Dörr ergänzt, dass er der "extrovertierte Typ" gewesen und "euphorisch gestartet" sei.

Daniel Küblböck wurde Dritter bei "Deutschland sucht den Superstar". © imago/teutopress

Manuel Pilz: Beziehung mit Daniel Küblböck zerbrach am Stress

Daniel Küblböck lernte Mitte 2017 den Österreicher Manuel Pilz kennen. Die beiden Männer wurden ein Paar. Doch Küblböcks dreijähriges Schauspielstudium und die mangelnde gemeinsame Zeit führten zum Liebes-Aus nach nur wenigen Monaten. Man trennte sich, blieb aber freundschaftlich verbunden. Küblböck schickte seinem Ex immer wieder Fotos, auf denen "er keinen Bart mehr trägt" und "plötzlich geschminkt war", verrät dieser in der ARD-Doku.

Manuel Pilz wusste beim Kennenlernen angeblich nichts von Daniel Küblböcks Bekanntheit. Die beiden Männer wurden 2017 ein Paar. © Facebook/ManuelPilz

Erste Fotos als Frau: Daniel Küblböck outete sich als trans

In den Monaten vor seinem Verschwinden offenbarte Daniel Küblböck engen Freunden, dass er sich zunehmend mit seiner geschlechtlichen Identität auseinandersetzte. Er trug immer häufiger feminine Kleidung und machte sich als trans sichtbar. Ob er weibliche Hormone eingenommen hatte, ist unklar.

Daniel Küblböck lebte zuletzt als Transperson und nannte sich Lana Kaiser © Privat

Viel Alkohol und Ausschluss von Schauspiel-Abschlussprüfung

"Ich weiß nur, dass er gelitten hat", sagt Olivia Jones. Schauspiel-Kommilitonin Dörr macht öffentlich, dass er viel Alkohol getrunken hatte: "Je näher wir zum Abschluss gerückt sind, desto herausfordernder wurde die Zusammenarbeit. Dass er öfter nicht nüchtern zu Proben aufgetaucht ist, war irgendwann besorgniserregend."

Nachdem Saft über das Mischpult der Schauspielschule gekippt und Orangen samt steckenden Messern im Raum verteilt wurden, rückte die Polizei an. "Es gab ein Überwachungsvideo davon, hieß es dann. Irgendwann war klar, Daniel darf nicht am Abschlussstück teilnehmen", verrät Dörr.

Küblböcks Ex-Freund Manuel Pilz weiß: "In Berlin hat er sich völlig gewandelt, immer mehr geschminkt. Es war ihm wichtig, nur noch mit Lana angesprochen zu werden."

Als Lana Kaiser auf Kreuzfahrt: "Partyfreudig, aber auch angespannt"

Am 29. August 2018 begab sich Lana Kaiser auf ein Kreuzfahrtschiff, das von Hamburg nach New York fahren sollte. "Mit Frauenkleidung, was für mich frisch und neu war", sagt Mitreisende Ulrike Genglawski der ARD. "Partyfreudig, aber auch angespannt" sei Lana gewesen. Schnell "wurde getuschelt. Der Küblböck ist an Board".

Mitreisende schildert: Homophobe Reaktion nach Streit

Einen Tag später traf die Mitreisende wieder auf den prominenten Schiffsgast. In der Diskothek soll Lana in einen Streit verwickelt gewesen sein, berichtet Genglawski: "Dann zischte sie ab und rempelte noch einen der Jungs an, der dann leider auch gleich einen homophoben Kommentar dazu abgab."

"Ich bin's der Daniel, äh, also die Lana. Ich möchte gern vom Schiff runter"

Ex-Freund Manuel Pilz erfuhr, dass sich die Reise unschön entwickelte. Er erhielt eine emotionale und hilflose Sprachaufnahme: "Hallo Manni, ich bin's der Daniel, äh, also die Lana eigentlich. Ich wollte dir nur sagen, dass ich gern von diesem Schiff hier runter möchte. Ich würde gern nach New York fliegen. Auf dem Schiff klappt irgendwie nichts, wie ich es mir, äh, ruf mich doch bitte zurück. Alles klar, mach's gut, ciao."

"Mann über Bord": Kapitän löst am 9. September Alarm auf Kreuzfahrtschiff aus

Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Crewalarm wurde ausgelöst: "Mann über Bord". Am 9. September, gegen 4 Uhr morgens, sprang Daniel Küblböck/Lana Kaiser vor der Küste Neufundlands ins offene Meer. Eine Überwachungskamera hielt den dramatischen Moment fest. Trotz einer großangelegten Suche wurde der Körper nie gefunden. Drei Jahre später, im Jahr 2021, wurde Daniel Küblböck offiziell für tot erklärt.

Gracia Baur und Daniel Küblböck lernten sich während der ersten Staffel von DSDS im Jahr 2002 kennen. © imago/Stefan M Prager

Was genau in jener Nacht geschah, ist bis heute unklar. "Wie kam es dazu, dass er so einen einsamen Schritt geht?", fragt sich DSDS-Freundin Gracia Baur. Und Olivia Jones meint: "Er war schon sehr sehr alleine zum Schluss. Ich finde es schade, dass er sich nicht helfen lassen hat. Das ist wirklich traurig." Daniel Küblböck wäre am 27. August 40 Jahre alt geworden.

Die ARD zeigt die dreiteilige Doku ab 26. August in der Mediathek. Die erste Episode wird am 27. August um 23.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Am 28. August laufen Episode 1 und 2 ab 22.45 Uhr im BR.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.